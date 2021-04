publié le 21/04/2021 à 06:51

Le verdict en appel du procès des jeunes accusés d'avoir brûlé des policiers à Viry-Châtillon n'en finit plus de faire réagir. Les avocats des victimes avaient eux-mêmes parlé d'un "naufrage judiciaire", soutenus par toute une partie de la droite, qui voit dans cette décision le symbole d'une justice trop laxiste.

Pourtant, les peines, les acquittements ont été prononcés en l'absence de preuves suffisantes et par un jury populaire. Pour maître Sarah Mauger-Poliak qui défend l'un des jeunes longtemps mis en cause avant d'être acquitté, les victimes existent dans les deux camps. "On est en train, dans l'opinion publique, de faire comme si on avait remis en liberté huit coupables. On parle de jeunes hommes incarcérés pendant un an, deux ans, voire quatre ans. C'est un véritable scandale", déplore l'avocate.

"J'ai appris que le ministre de l'Intérieur recevait les policiers victimes, c'est parfaitement compréhensible", estime-t-elle. "J'espère que notre ministre de la Justice va prendre le temps lui aussi de recevoir ces huit hommes qui ont été victimes d'une erreur judiciaire absolument épouvantable".

