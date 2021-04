Coronavirus : tout savoir sur le vaccin Johnson & Johnson

publié le 20/04/2021 à 20:30

La balance bénéfice/risque du vaccin Johnson & Johnson reste "positive", a estimé l'Agence européenne des médicaments ce mardi 20 avril, qui a précisé que les caillots sanguins devraient être répertoriés comme effet secondaire "très rare." Comment fonctionne ce vaccin ? Quand sera-t-il livré en France ? Quelle est son efficacité ? Ses effets secondaires ? Voici toutes les réponses à vos questions.

Le vaccin Janssen Johnson & Johnson, est un vaccin à vecteur viral, autorisé par l'Union européenne le 11 mars 2021 et la Haute autorité de santé le lendemain. Il ne nécessite qu'une seule injection et bénéficie d'un mode de conservation assez simple ce qui le rend particulièrement avantageux.



Le vaccin est fiable à 66% chez les personnes asymptomatiques et 82% chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Il est destiné en France à toutes les personnes de plus de 55 ans et sera administré en pharmacie.

Quels sont les effets secondaires ?

Lors de l'essai clinique, l'effet secondaire le plus fréquent de ce vaccin était la fièvre, qui dure entre 24 et 48 heures. Parmi les autres effets indésirables d'intensité légère à modérée pendant un jour ou deux suivant la vaccination : des douleurs au site d'injection, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires, des nausées.

Aux États-Unis, six cas de thromboses d'un type "rare et grave" sont survenus, sur plus de 6.8 millions de doses administrées dans le pays. Cet effet secondaire est "très rare", assure l'Agence européenne des médicaments.

Quand sera-t-il disponible en France ?

Le vaccin aurait dû être livré en France le 12 avril dernier. Son déploiement a été retardé à la suite d'apparition de cas graves de caillots sanguins chez des personnes vaccinées. Le ministère de la Santé avait annoncé le report du début de la vaccination avec ce produit en attendant la décision de l'Agence européenne des médicaments qui a été rendue ce mardi 20 avril, ainsi qu'un avis dans les prochains jours de la Haute autorité de santé.

Ainsi, le vaccin Johnson & Johnson ne devrait pas être disponible en France avant le 24 avril et les premières injections ne seront pas effectuées avant le 26 avril.