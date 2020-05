publié le 04/05/2020 à 07:38

La France sera-t-elle la seule grande nation européenne à stopper définitivement sa saison de football à cause de l'épidémie de coronavirus ? La question se pose alors que la Ligue de football professionnel (LFP) a acté la fin du championnat la semaine dernière. En effet, nos voisins européens n'ont pas encore pris de décision ferme et définitive à ce sujet.

Si Emmanuel Macron rêve d'un "exemple à la française" et d'une harmonisation avec l'arrêt des cinq grands championnats, les autres pays, par conviction ou sous la pression des lobbys du football plus puissants qu'en France, continuent d'espérer reprendre la compétition et d'achever la saison 2019-2020.

En Allemagne, où les joueurs ont repris l'entraînement il y a un mois, le ministre de l'Intérieur et des Sports Horst Seehofer s'est dit favorable à une reprise de la Bundesliga à la mi-mai, selon le calendrier établi par la Ligue. En Espagne et en Italie, les démarches sont moins avancées mais les gouvernements ont autorisé la reprise des entraînements individuels dès ce lundi 4 mai. Enfin, en Angleterre, le "Project Restart" est sur les rails et les 92 matchs restants seraient disputés à huis-clos dans des stades limités, voir même délocalisés à l'étranger si besoin.

À écouter également dans ce journal

Politique - De nombreux maires, notamment en Île-de-France, se montrent inquiets par le déconfinement et refusent de rouvrir les écoles le 11 mai. Ils ne veulent pas porter la responsabilité de l'État, en cas de contamination d’un enfant.



Santé - Dès la matinée de ce lundi 4 mai, des masques à usage unique seront en vente dans les grandes surfaces, sur l'ensemble du territoire. Pour la sécurité et l’hygiène, il n'y aura pas de vente à l’unité et les masques ne seront pas en libre-service.

International - Le président américain Donald Trump a estimé, ce dimanche 3 mai, qu'un vaccin contre le nouveau coronavirus serait disponible d'ici la fin de l'année 2020. "Nous pensons que nous aurons un vaccin d'ici la fin de cette année", a-t-il déclaré lors d'une émission spéciale sur Fox News.