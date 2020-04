Ligue 1 : "On n’a plus le temps" de finir la saison, réagit Bixente Lizarazu

publié le 29/04/2020 à 21:30

Le discours d’Édouard Philippe mardi 28 avril a fait l’effet d’une douche froide à de nombreux présidents de clubs de sports professionnels, notamment ceux de football qui ont entendu le Premier ministre signifier que les compétitions ne pourraient reprendre avant le mois de septembre.



Une manière de bien montrer qu’il allait falloir mettre fin à la saison 2019-2020 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Dans la foulée, Noël Le Graët a expliqué que le mois de septembre marquerait le début de la saison 2020-2021. Ce jeudi, le bureau de la Ligue se penchera sur le sujet. "On n’a plus le temps" de finir la saison, réagit Bixente Lizarazu sur RTL.



"Si on avait voulu terminer ce championnat il aurait fallu démarrer l’entraînement au 15 mai (…) Pour reprendre le championnat le 15 juin, terminer le 30 juillet, puis derrière enchaîner sur la saison 2020-2021", explique-t-il. La situation sanitaire semble ainsi avoir eu raison des sports collectifs.



Désormais, "il va falloir décider comment on fait le classement". "C’est ça qui va être un casse-tête. Et puis surtout espérons qu’en septembre on va pouvoir redémarrer dans de bonnes conditions", espère le champion du monde 1998.