Coronavirus : des maillots dédicacés de MBappé ou de Payet pour soutenir l'hôpital

publié le 02/05/2020 à 15:57

Si l'on obtenait un maillot de Kylian MBappé pour 5 euros seulement ? Certes, il faut être tiré au sort mais c'est possible grâce à une grande tombola organisée par la Ligue de football professionnel (LFP).

Pour soutenir le personnel médical, de nombreuses stars de Ligue 1 ont joué le jeu. Cette tombola lancée jeudi 30 avril, a déjà permis de récolter plus de 8.000 euros grâce à 700 donateurs.

"Il suffit d'aller sur le site et de faire un don de 5 euros. Dans un second temps, il y aura un tirage au sort avec l'opportunité de gagner des maillots dédicacés de joueurs de votre club de quart", explique Nathalie Boy de la Tour, la présidente de LFP.

Les plus chanceux pourront remporter l'un des 43 maillots dédicacés de joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Les stars du championnat ont répondu présent, notamment le Lyonnais Houssem Aouar, les Parisiens Edinson Cavani et Kylian MBappé, le Monégasque Wissam Ben Yedder ou encore le Marseillais Dimitri Payet.

"Merci mille fois encore aux joueurs qui se sont mobilisés aussi rapidement et généreusement", tient à souligner la patronne de la Ligue. Elle a tenu à montrer l'exemple en participant à cette tombola, mais impossible de savoir quel est son maillot favori, devoir de neutralité oblige.