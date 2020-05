Coronavirus : pourquoi Aulas et d'autres présidents de Ligue 1 s'insurgent

et Gregory Fortune

publié le 01/05/2020 à 15:48

Le coronavirus aura donc gelé la saison 2019-2020 de Ligue 1. La Ligue de football professionnel a décidé jeudi 30 avril de geler le classement tel qu'il était avant le confinement. Après 28 journées sur 38, le PSG était 1er, l'OM 2e et Rennes 3e - ces trois clubs sont qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. Mais certains s'estiment lésés et envisagent des recours, en particulier l'une des figures du foot français, Jean-Michel Aulas.

Pour le président de l'Olympique Lyonnais, "ce classement n'est pas logique". Nice, 5e, qui devance l'OL d'un point, a joué deux matches de plus à domicile et n'a affronté qu'une seule fois le PSG (l'OL deux fois pour deux défaites, ndlr), argumente-t-il. Aulas conclut en menaçant : "Nous allons demander des dommages et intérêts, qui pourraient atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros".

À Amiens (19e et donc relégable en Ligue 2), le président Bernard Joannin fustige lui aussi le manque d'équité sportive. "Il restait 30 points à distribuer. Juridiquement, précise-t-il, nous devons voir si cette décision est fondée". Le président picard militait ces derniers jours pour repartir sur une saison sans relégation, à 22 clubs,avec Lorient et Lens promus en Ligue 1.

Maracineanu a proposé un texte législatif aux fédérations

Très remonté également, Olivier Sadran, le président de Toulouse (20e). Pour lui, la décision est infondée en droit : "Nous la contesterons devant les juridictions compétentes". Ces réactions n'ont pas surpris la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui a proposé un texte législatif aux fédérations sportives afin de sécuriser leurs changements réglementaires dus à cette crise sanitaire.