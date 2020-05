publié le 29/04/2020 à 23:07

Alors que la saison de Premier League est suspendue indéfiniment depuis la mi-mars, les diffuseurs réfléchissent déjà aux conditions de la reprise de la compétition. Avec une quasi-certitude : tant qu'un traitement cliniquement éprouvé n'aura pas été mis au point contre le coronavirus, les rencontres devront très probablement se dérouler à huis clos, devant quelques officiels dispersés par-ci par-là et sans le moindre supporter pour animer les tribunes.

Pour ne pas voir leurs audiences s'effondrer à cause du manque de ferveur, le Daily Mail rapporte que Sky Sports et BT, les deux diffuseurs de la compétition, envisagent de proposer une expérience presque "authentique" aux téléspectateurs en recréant artificiellement l'atmosphère des stades pleins. Les fans se verraient proposer chaque rencontre sur deux canaux distincts, l'un avec le son réel du stade à huis-clos, l'autre avec des bruits de supporters enregistrés avant le confinement.

Toujours selon le Daily Mail, plusieurs clubs de Premier League envisageraient également de diffuser des bruits d'ambiance directement dans les stades pour pallier le vide et motiver les joueurs durant les rencontres. L'expérience avait déjà été tentée début mars au stade Mestalla de Valence lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le FC Valence et l'Atalanta Bergame. Mais le résultat n'avait pas été très concluant.

Pour plus d'interactivité, une entreprise technologique aurait proposé une autre solution consistant à enregistrer les encouragements des fans regardant un match à la télévision pour les retransmettre en direct, en lien avec le déroulement du match. Son nom n'a pas filtré mais le concept fait fortement écho à l'application HearmeCheer mise au point récemment par l'entreprise ChampTrax pour ressusciter l'ambiance dans les stades à huis clos.

Comme l'expliquait un récent article du site de So Foot consacré au sujet, le système rassemble les entrées des micros de centaines de smartphones, tablettes et ordinateurs de téléspectateurs visionnant un match pour les convertir en sons de foule. Ces derniers sont ensuite diffusés à la télévision et au stade dans un seul et même bruit d'ambiance, pour un rendu plutôt convaincant si l'on en croit les premiers tests.

Selon Forbes, l'entreprise serait déjà en contact avec huit des douze ligues de sports les plus rentables au monde, mais aussi des diffuseurs de football en Europe, dont Sky Sports, pour lancer le service dans les prochains mois.