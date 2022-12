Bonne nouvelle ce dimanche 18 décembre. Tous les joueurs français atteints par le mystérieux virus ont pu participer à l'entraînement ce samedi. L'équipe de France semble être parée pour ce France-Argentine, qui pourrait être le match de tous les records. La rencontre a en effet de quoi entrer dans l'histoire du football français, mais aussi mondial.

Un nouveau sacre des Bleus, avec lequel Hugo Lloris deviendra le premier capitaine de sélection à soulever deux fois le trophée. Une première. Marcus Thuram, fils de Lilian, un père et son enfant tous deux champions du monde, cela n'est jamais arrivé non plus. Quant à Didier Deschamps, il pourrait atteindre des sphères encore inexplorées : avec deux titres mondiaux en tant que sélectionneur, et un premier trophée en 1998 en tant que joueur, l'entraîneur et ancien international français pourrait bien ne pas être détrôné avant longtemps.

"C'est toujours une immense fierté quand on obtient les résultats qu'on veut. Mais moi en tant qu'entraîneur et sélectionneur, c'est surtout la satisfaction et la fierté qui priment par rapport au groupe de joueurs. Je ne pense pas spécialement à moi, même si j'apprécie aussi, c'est surtout pour eux", explique Didier Deschamps.

Du côté des joueurs, Kylian Mbappé entrera dans sillage de Pelé, pouvant devenir avec le roi brésilien le seul footballeur doublement couronné à moins de 24 ans. C'est toute l'équipe de France cet après-midi qui veut écrire l'histoire.

