Coupe du monde 2022 : la Croatie domine le Maroc et termine 3e du Mondial

La Croatie a pris la troisième place du Mondial 2022 en battant le Maroc (2-1), première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du monde, samedi à Doha. Josko Gvardiol (7e) et Mislav Orsic (42e) ont marqué pour la Croatie, finaliste en 2018 contre la France et déjà troisième en 1998. Achraf Dari avait égalisé pour le Maroc (9e).

Alors que l'avenir de l'emblématique Modric reste incertain à 37 ans en dépit d'une activité toujours impressionnante de part et d'autre du terrain, ses coéquipiers ont tout fait pour lui donner envie de prolonger l'aventure en réussissant, comme en 1998, à rebondir après une désillusion en demi-finale.

Première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'un Mondial, le Maroc échoue donc à devenir la première sélection du continent à finir sur le podium. Les deux équipes peuvent en revanche se féliciter d'avoir montré un visage bien plus entreprenant que lorsqu'elles s'étaient affrontées en poule le 23 novembre. Ce jour-là, au début de leur aventure, elles avaient semblé se craindre et n'avaient pas réussi à trouver l'ouverture (0-0).

