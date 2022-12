Coupe du monde 2022 : "Je me suis retrouvé complétement K-O", pointe le supporter sonné par Mbappé

Originaire de la ville de Strasbourg, Guillaume, supporter venu encourager les Bleus au Qatar, ne va certainement pas oublier cette soirée du mercredi 14 décembre. Présent dans les tribunes du stade Al Bayt, l'Alsacien, comme 3.000 autres fans français, a assisté à la qualification des Bleus pour la finale. Mais il a aussi pris le ballon en pleine figure après un tir de Kylian Mbappé.

La scène a fait le tour des réseaux sociaux. Durant son échauffement, l'attaquant du PSG a raté le cadre sur une frappe et le ballon a atterri sur le crâne de Guillaume, placé juste derrière le but. "C'était un missile. J'étais au tambour en train de me préparer le match. Le ballon m'est arrivé en pleine figure et je me suis retrouvé complétement K-O", a réagi Guillaume au sujet de cet épisode.

L'attaquant français s'est dirigé vers les tribunes pour aller prendre des nouvelles du supporter. Guillaume a eu la chance de rencontrer Kylian Mbappé, de le voir de très près mais il ne se rappelle rien. "Il y a eu ce magnifique geste de Kylian Mbappé (...) mais je n'en ai quasiment pas conscience", confie le fan des Bleus. Ce dernier s'est souvenu de cet épisode par le biais des nombreuses photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Outre une belle bosse sur le front, le supporter de l'équipe de France a aussi reçu un ballon de la part de Kylian Mbappé. Guillaume espère pouvoir faire dédicacer ce souvenir par l'attaquant du PSG. "C'est quelque chose qui restera gravé à vie dans mes souvenirs de cette Coupe du monde, déjà magique", souligne le Strasbourgeois. Ce Mondial 2022 pourrait être davantage magique pour Guillaume et les fans de l'équipe de France en cas de succès des Bleus face aux Argentins.

