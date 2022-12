Coupe du monde : quelle prime toucheront les Bleus en cas de titre mondial ?

En plus d'une troisième étoile sur leurs maillots, les Bleus pourraient repartir du Qatar avec un gros chèque. En effet, la Fédération internationale de football, la Fifa - l'organisatrice de cet évènement planétaire - a prévu une dotation de 40 millions d'euros pour l'équipe qui soulèvera le trophée, dimanche 18 décembre, à Doha.

Aussi, si la France remporte cette Coupe du monde et que la Fédération française de football (FFF) reste sur le même schéma qu'il y a quatre ans, elle devrait garder 70 % de cette somme pour elle - et ses 15.000 clubs amateurs - et distribuer les 30 % restants aux Bleus.

Il y aurait ainsi 12 millions d'euros à se répartir entre les 26 joueurs - bien que non-partant, Karim Benzema fait toujours partie de l'effectif officiel des Bleus - et les quatre membres du Staff, dont Didier Deschamps.

Mbappé ne devrait pas toucher cette prime

Cela représente donc 400.000 euros par personne - soit 50.000 euros de plus qu'en 2018, après la victoire des Bleus en Russie. Cependant, tous ne devraient pas voir cette somme apparaître sur leur compte en banque. En effet, Kylian Mbappé - dont le montant de cette prime représente l'équivalent de deux jours de son salaire au PSG - a déjà annoncé qu'il verserait cette somme à des associations, comme il l'avait fait il y a quatre ans avec Premiers de cordée.

Et cette année, Mbappé pourrait être rejoint par d'autres joueurs puisque les Bleus ont annoncé collectivement vouloir financer des associations de défense des droits humains, avant la compétition.

À noter qu'en cas de défaite, cette prime s'élèvera à environ 285.000 euros par joueur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info