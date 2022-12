Boycott de la Coupe du monde : 19% des Français disent avoir changé d’avis avec le parcours des Bleus

La menace du boycott n'a pas résisté au parcours des Bleus au Qatar. Alors que plus de 6 Français sur 10 assuraient vouloir boycotter la Coupe du monde 2022, 19% indiquent, dans le dernier baromètre Odoxa pour RTL et Orange publié ce vendredi 16 décembre, avoir changé d'avis depuis le début de la compétition.

L’opinion des Français, conquis par l’événement et le parcours de l’équipe de France, a également évolué. 43% des Français déclarent ne jamais avoir eu l’intention de boycotter la compétition, et notamment les amateurs de foot, qui sont près de 6 sur 10 à ne pas vouloir manquer cet événement.

Ce revirement est plus marqué auprès des catégories socioprofessionnelles supérieures (24% n’ont finalement pas boycotté la Coupe du monde) ainsi que "des personnes qui s’intéressent au foot (26% n’ont pu résister aux enjeux sportifs)", précise le sondeur.

Le boycott a, jusqu’à présent, été suivi par 37% des Français selon leurs déclarations. En termes de proximité politique, ce sont principalement les sympathisants EELV (60%) et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle 2022, qui se sont tenus à ce boycott.

Un Français sur 3 réclame un boycott plus important

Mercredi 14 décembre, environ 20,7 millions de Français ont suivi les Bleus devant TF1. Un niveau record jugé négativement par 33% des Français sondés, selon cette même enquête. La part de Français qui estiment qu’au regard des conditions de réalisation de cette Coupe du monde, il devrait y avoir moins de gens qui suivent les matchs et plus de boycott est en effet minoritaire : ils ne sont que 33% à partager cette opinion.

Une fois de plus, cette opinion est majoritaire uniquement dans les rangs des sympathisants d'Europe Écologie - Les Verts (54%), devant ceux de la France insoumise (40%) et du Rassemblement national (39%). A contrario, plus de 4 Français sur 10 (44%) estiment que cet engouement autour des coéquipiers de Kylian Mbappé est normal.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info