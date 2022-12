Coupe du monde : à Doha, "on parle du virus du chameau", raconte notre envoyé spécial

Quelle équipe de France va se présenter face à l'Argentine pour la finale de la Coupe du Monde ? D'ordinaire, seul le coach, Didier Deschamps, avait la main sur le 11 de départ. Mais un adjoint peu ordinaire s'est invité depuis plusieurs jours au Qatar. Un mystérieux virus touche les Bleus. C'est ainsi qu'Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont été privés de demi-finale face au Maroc.

"Ici, on ne parle pas de covid, on parle de virus du chameaux", raconte Philippe Sanfourche, envoyé spécial de RTL au Qatar pour ce mondial. Sur place, les joueurs ne sont pas les seuls touchés. "Quand on entend les journalistes et les supporters, on voit qu'il y a un vrai virus qui circule à Doha", témoigne notre chef de la rubrique football. Selon lui, il y a une bonne nouvelle : "Les symptômes disparaissent assez rapidement".

À la veille du match contre l'Argentine, "Kingsley Coman est toujours assez fébrile et Raphaël Varane tousse mais sans trop de gravité. La vraie crainte est que surgissent de nouveaux cas."

