DOCUMENT RTL - Miss France 2023 : "Je suis ravie de ramener la couronne à la maison", déclare Indira Ampiot

"J'étais vraiment trop contente, je n'ai pas réalisé sur le moment". Miss Guadeloupe, 18 ans, a été sacrée Miss France 2023 ce samedi 17 décembre. Au micro de RTL, quelques minutes après son sacre, la jeune femme revient notamment sur sa bonne étoile qui l'a guidée pendant toute la cérémonie.



À peine descendue de scène, Indira Ampiot a du mal à réagir quand on l'appelle Miss France. "Je ne suis pas habituée, ces derniers jours mon surnom, c'était Guadeloupe. C'est vraiment impressionnant, mais j'aime bien". Du haut de son mètre soixante-dix-sept, la jeune femme de 18 ans justifie son sacre par la présence de sa bonne étoile. "Celle qui m'a accompagné pendant toutes les étapes avant ce soir : c'est ma grand-mère".

Une deuxième maman selon les mots de Miss France 2023. "Elle a contribué à mon éducation et malgré sa maladie, elle a toujours été là pour nous". Emportée par un cancer, sa grand-mère était un "exemple", affirme Indira Ampiot.

Un exemple à suivre au quotidien. À commencer par le combat de Miss France 2023 : la lutte contre le cancer chez les femmes. Marraine de l'association les Amazones Guadeloupe, qui aide notamment les femmes atteintes, pendant et même après leur parcours de soins, elle souhaite faire de ce projet un élément central de son année en tant que Miss : "Je veux continuer à faire des collectes de dons et renouveler chaque année les courses caritatives comme les foulées du ruban rose en Guadeloupe".

Supportrice des Bleus

"Je ramène la coupe à la maison et j'espère que les bleus le feront aussi demain". Qu'importe son emploi du temps de dimanche, Miss France 2023 regardera le match. "Bien sûr que je vais suivre la rencontre et je pense qu'on va gagner 2-1. But de Mbappé et Giroud", a-t-elle assuré.

Espérons que la bonne étoile de notre nouvelle Miss France puisse accompagner l'équipe de France pour décrocher une troisième étoile.

