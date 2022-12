France-Argentine : des pays sont-ils arrivés à remporter deux fois de suite la Coupe du monde ?

Bientôt une troisième étoile sur le maillot ? Ce dimanche 18 décembre, l'équipe de France de football affronte l'Albiceleste en finale de la Coupe du monde 2022. Qui de Kylian Mbappé ou de Lionel Messi permettra à son pays de remporter une troisième étoile, synonyme d'autant de victoire dans cette compétition reine de la Fifa ?

L'attaquant français pourrait, en cas de victoire, faire entrer un peu plus la France dans l'histoire du ballon rond. En effet, si la France s'imposait ce dimanche, elle serait la troisième nation à remporter deux éditions de Coupe du monde consécutives, après l'Italie et le Brésil.

La Squadra azzurra, qui n'est pas parvenue à décrocher son ticket pour le Qatar, est la première équipe de l'histoire du football à avoir réussi cette prouessse...il y a bien longtemps. Et pour cause, l'Italie a réalisé ce doublé lors de la deuxième et de la troisième édition de la compétition : en 1934 et 1938.

Forte de cinq victoires au total depuis la création de la coupe du monde, le Brésil occupe depuis 2002 la première place des équipes les plus titrées sur la scène mondiale. D'autant que la Seleção s'est offert un doublé en remportant l'édition de 1958 et celle de 1962.

L'équipe de France va-t-elle devenir la troisième nation dans ce club très fermé du football mondial ? Pour avoir la réponse, il faudra attendre l'issue du match face aux Argentins, une rencontre à suivre sur RTL et RTL.fr.

