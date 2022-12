DOCUMENT RTL - Incendie à Vaulx-en-Velin : Messim, rescapé, a cru vivre son "dernier jour"

600 personnes se sont rassemblées en silence face à l'Hôtel de Ville de Vaulx-en-Velin ce samedi pour rendre hommage aux dix personnes emportées par le terrible incendie survenu jeudi 15 décembre. Les rescapés, arrivés dans un bus blanc, ont été applaudis. Messim, l'un d'entre eux, témoigne au micro de RTL.

"J'ai senti le cramé, je me suis immédiatement précipité dans mon entrée. Je me suis dit que j'avais peut-être oublié quelque chose dans la cuisine. Et au final ça sentait trop fort, j'ai ouvert la porte, et j'ai vu la fumée entrer. Je suis parti réveiller ma maman. On s'est isolé dans le balcon, puis on a pris conscience de ce qu'il se passait" explique l'habitant de Vaulx-en-Velin.

"On voyait tous les gens dehors, on voyait le feu, on voyait la fumée qui montait. On a cherché les pompiers, essayé de les appeler. Ils ont répondu bien sûr. Au cinquième étage, on a attendu, et ils nous ont sortis une heure plus tard. Avec l'échelle et le camion", raconte le jeune homme.

"Je me suis dit que ça allait peut-être être notre dernier jour. Je l'ai dit à ma maman : 'Excuse-moi pour tout...' J'aurais pu dormir, j'aurais pu ne pas être là, et ma maman serait morte asphyxiée. Même quand on est tout seul, on ne gère pas la pression pareil. C'était vraiment une chance que l'on soit ensemble pour s'aider à survivre à ça" explique Messim, ému.

