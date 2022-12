Coupe du Monde 2022 : comment la France s’est-elle installée au sommet du foot mondial ?

L'attaquant français Randal Kolo Muani célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors de la demi-finale de football de la Coupe du monde Qatar 2022 entre la France et le Maroc

Le sujet du jour. Le 14 décembre 2022, la France s'est hissée en finale de la Coupe du Monde 2022 face au Maroc, pour la quatrième fois depuis 1998. Un record que nulle équipe internationale n'a réussi à faire en seulement 7 coupes du monde.

Pourquoi on en parle ? Comment les Bleus ont pu en arriver là ? Qu’est-ce qui a changé au sein du foot français pour que ses joueurs deviennent des habitués des matchs au sommet ?

Citation. "Aujourd'hui, il y a quelque chose dans l'esprit collectif qui est imprégné. Jouer un quart de finale, c'est devenu une habitude et ça se transmet. Désormais, il n'y a plus cette peur d'aller franchir le mur de la performance. C'est au contraire une contre-performance de ne pas passer. L'équipe de France s'est imprégné de la gagne qui aussi liée à Didier Deschamps, explique Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football et envoyé spécial de RTL au Qatar.



