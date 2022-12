Et si l'équipe de France s'était habituée à disputer des finales de Coupe du monde ? Vainqueurs du Maroc (2-0), les Bleus se sont qualifiés pour la 4e fois pour la finale d'un Mondial. Les hommes de Didier Deschamps défieront l'Argentine, ce dimanche 18 décembre (16h), avec l'objectif de "ramener (à nouveau) la Coupe à la maison".

68 ans, c'est long. Pourtant, c'est le temps qu'a attendu la France pour (enfin) accéder à une finale de Coupe du monde. Et le pays n'a certainement pas oublié cette date du 12 juillet 1998, jour de la première finale des Bleus dans un Mondial.

Après cette édition, organisée sur le sol français, l'équipe de France s'est qualifiée pour trois finales sur six possibles. Aucune autre sélection nationale ne fait mieux sur ce laps de temps. Il y a eu 2006 puis 2018 et il y aura donc 2022. Avant de connaître le dénouement de ce match face à l'Argentine, retour sur les précédentes finales des Bleus en Coupe du monde.

1998 - Double coup de tête gagnant

Le parcours de l'équipe de France.

Poules : victoire (3-0) vs Afrique du Sud - victoire (4-0) vs Arabie saoudite - France (2-1) vs Danemark

Huitième de finale : victoire (1-0, a.p.) vs Paraguay

Quart de finale : victoire (0-0, 4-3 t.a.b) vs Italie

Demi-finale : victoire (2-1) vs Croatie

La composition de l'équipe de France pour la finale face au Brésil.

Barthez - Thuram, Leboeuf, Desailly, Lizarazu - Karembeu, Deschamps, Petit - Zidane, Djorkaeff - Guivarc'h.

Pour sa 1re fois à ce niveau de la compétition, la France défie le Brésil, champion du monde en titre, et emmené par son buteur vedette Ronaldo, pourtant incertain, victime d'une grosse crise d'épilepsie à quelques heures de ce rendez-vous. De l'autre côté, la star s'appelle Zinédine Zidane. Et le numéro 10 des Bleus répond présent avec un but de la tête (27e) sur corner et lance parfaitement les Français.

Un autre grand bonhomme, Fabien Barthez, s'illustre du côté des Bleus. Avant le but de Zidane, le portier français est sollicité à plusieurs reprises par la Seleçao mais il se montre exemplaire sur sa ligne. Sa sortie aérienne et acrobatique dans les airs face à Ronaldo est restée célèbre. Et juste avant la pause (45e), c'est encore Zidane, encore de la tête sur corner, qui trouve le chemin des filets et donne un bon bol d'air frais aux Bleus.

Les joueurs d'Aimé Jacquet ont fait le break. Et ils pourraient avoir une avance encore plus confortable si Guivarc'h et Dugarry s'étaient montrés plus tranchants dans la finition. Si la France est réduite à dix après l'expulsion de Marcel Desailly pour un nouveau carton jaune, elle arrive néanmoins à tenir le score. Et une contre-attaque, emmenée par Dugarry, Viera puis conclue par Petit (90e), vient terminer cette magnifique soirée pour la France.

2006 - Coup de boule malheureux

Le parcours de l'équipe de France.

Poules : nul (0-0) vs Suisse - nul (1-1) vs Corée du Sud - victoire (2-0) vs Togo

Huitième de finale : victoire (3-1) vs Espagne

Quart de finale : victoire (1-0) vs Brésil

Demi-finale : victoire (1-0) vs Portugal



La composition de l'équipe de France pour la finale face à l'Italie.

Barthez - Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal - Vieira, Makélélé - Ribéry, Zidane, Malouda - Henry.



Comme en 2000 lors de la finale de l'Euro, les Français et les Italiens se recroisent en finale d'une compétition majeure. Le départ des Bleus est exemplaire. Florent Malouda est fauché dans la surface de Materazzi. Aidé par la transversale, Zidane convertit son pénalty (7e) d'une panenka restée dans la légende. Mais la Squadra Azzura, sur corner, revient grâce à Materazzi (19e).



Avant la pause, l'Italie, dominatrice, pensait pouvoir mener grâce à Toni. Mais la barre transversale est venue sauver Barthez et les siens. Après le repos, Thierry Henry sonne la charge, mais le score n'évolue pas. Coup dur pour les Bleus, Patrick Viera, blessé, doit laisser sa place avant l'heure de jeu. Et au final, comme en 2000, cet Italie-France va en prolongation.



Durant ce temps, l'équipe de France se procure les plus grosses situations. Mais à la 108e minute, Zidane est expulsé pour un coup de tête dans la poitrine de Materazzi. Pour ajouter de la dramaturgie à cette finale qui n'en manquait pas, le verdict sera connu à l'issue de la séance des tirs au but. Choisi pour être le 2e tireur chez les Bleus, David Trézéguet voit sa tentative être repoussée par la barre. Les Italiens sont impeccables dans l'exercice et un dernier tir au but de Grosso envoie la Squadra Azzura sur le toit de la planète football pour la 4e fois.

2018 - Fête pluvieuse mais heureuse

Le parcours de l'équipe de France.

Poules : victoire (2-1) vs Australie - victoire (1-0) vs Pérou - nul (0-0) vs Danemark

Huitième de finale : victoire (4-2) vs Argentine

Quart de finale : victoire (2-0) vs Uruguay

Demi-finale : victoire (1-0) vs Belgique



La composition de l'équipe de France face à la Croatie.

Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud.



Il était capitaine en 1998 de l'équipe de France. Vingt ans plus tard, Didier Deschamps en est le sélectionneur. Son objectif, emmener les Bleus, qui affrontent la Croatie, vers un 2e sacre. Sa mission démarre plutôt bien quand un coup franc de Griezmann, dévié par Mandzukic, finit dans les filets croates (18e). Mais Perisic remet rapidement les deux équipes sur un pied d'égalité (28e) d'un tir puissant, trop difficile à arrêter pour Hugo Lloris.



Ce même Ivan Perisic, coupable d'une main dans sa surface, offre un pénalty aux Bleus. Griezmann ne tremble pas face à Subasic (38e), la France est bien devant à la pause. Au retour des vestiaires, Pogba (59e) puis