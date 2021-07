Les infos de 5h - Euro 2021 : 70% des Français considèrent les joueurs responsables

Didier Deschamps console ses joueurs après leur défaite lors des huitièmes de finale de l'Euro 2021 entre la France et la Suisse le 28 juin 2021.

Les Bleus sont en vacances alors que les premiers quarts de finale de l'Euro 2021 s'apprêtent à avoir lieu ce vendredi 2 juillet. Quant à l'avenir de Didier Deschamps, 77% des Français souhaitent le conserver au poste de sélectionneur de l'équipe de France après leur contre-performance, d'après notre sondage RTL-Odoxa-Winamax.

Le directeur des études Odoxa, Emile Leclerc, donne plus de précisions sur l'opinion des Français après la défaite des Bleus en huitièmes de finale face à la Suisse. "70% des amateurs de foot considèrent que les joueurs sont les principaux responsables de l'élimination", donc seulement 20 à 30% portent la faute sur Didier Deschamps. "Finalement, les choix tactiques de Deschamps ont beaucoup été remis en cause, mais les Français ont plus le sentiment que ce sont les joueurs sur le terrain" qui doivent l'être, assure-t-il.



Emile Leclerc évoque que les possibles dissensions entre les joueurs, "les difficultés qu'ils ont eu à produire du jeu qui ont fait que cette élimination est arrivée" permet de ne pas remettre en cause le sélectionneur.

En ce qui concerne l'avenir, pas d'inquiétude déclare le directeur des études Odoxa : "66% des Français ne sont pas inquiets. 58% des amateurs de football pensent que c'est une génération qui est encore jeune, qui durera et qui a déjà prouvé par le passé qu'ils pouvaient gagner, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans les années qui viennent", ajoute Emile Leclerc.

À écouter également dans ce journal

Vaccin - La vaccination obligatoire des soignants n'est plus une simple piste. Un texte de loi est en préparation et il pourrait être soumis aux votes en septembre, voire même en juillet en cas de consensus. L'exécutif semble décidé.

Justice - Perquisition hier au ministère de la Justice, la toute première de l'histoire de la cour de justice de la République. Eric Dupond-Moretti a-t-il profité de sa fonction de Garde des Sceaux pour régler des comptes sur des dossiers qu'il connaissait auparavant en tant qu'avocat. Le ministre a lancé plusieurs enquêtes administratives envers des magistrats, elles posent questions. Il devrait bientôt être convoqué dans le bureau du magistrat instructeur.

Grèves - La grève menace les premiers départs en vacances. Il y a eu des retards hier à Roissy et Orly. Le personnel des aéroports de Paris a filtré les entrées, une mobilisation pour le maintien des salaires. Le mouvement va se prolonger jusqu'à lundi inclus.