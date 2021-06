Après leur douloureuse défaite face aux Suisses lundi 28 juin, les joueurs de l'équipe de France de football sont de retour au pays. Avec des Bleus éliminés dès les huitièmes de finale de l'Euro, considérés pourtant comme les favoris de la compétition, de nombreuses questions se posent autour de l'avenir de Didier Deschamps.

Le sélectionneur a signé jusqu'à fin 2022, après le mondial au Qatar, mais depuis lundi soir, tout est ouvert. "Avec Didier, on s'est donné une semaine pour réfléchir et faire le point", a notamment confié le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët. D'ailleurs, un homme est libre actuellement et pourrait vouloir prendre le relais : Zinedine Zidane.

En Espagne, le présentateur d'El Chiringuito, l'émission télévisée de football la plus populaire du pays, a lâché une petite bombe. "Zidane a quitté le Real Madrid en espérant pouvoir entraîner l'équipe de France. Aujourd'hui, il est plus près que jamais de le faire", a-t-il expliqué, précisant qu'"il va se passer des choses prochainement".

Depuis mardi, les spéculations vont bon train en Espagne. Néanmoins, une chose est sûre, lorsque Zidane a débuté sa carrière d'entraîneur, il a toujours dit à ses proches qu'il avait deux rêves : entraîner le Real Madrid et l'équipe de France. S'il a déjà réalisé le premier, reste à savoir si Didier Deschamps va être poussé vers la sortie ou partir de lui-même à cause de cet échec. En tout cas, sans équipe, Zidane se tient prêt et n'attend que ça.

