Nous sommes le 29 juin, les vacances approchent... et la grève dans les transports également. Que vous preniez le train ou l'avion, les départs de début juillet s'annoncent perturbés.

Des grèves ont été annoncées sur les rails et sur le tarmac. Les syndicats d'Aéroports de Paris ont déjà initié un mouvement du 18 au 20 juin dernier et ont déposé un préavis du 1er au 5 juillet, c'est le premier week-end de grands départs en vacances dans les aéroports. Les instances représentatives dénoncent un plan qui a pour but de faire baisser certains salaires jusqu'à 20% et remettre en cause des primes. En cas de refus massif, un plan de sauvegarde de l'emploi pourrait être déclenché avec des licenciements à la clef.

La direction d'ADP indique que les baisses de rémunérations de plus de 7% seront compensées et que d'ici 2023 les salariés retrouveront leur niveau de rémunération actuels. Du côté de la SNCF, la CGT a appelé à une grève nationale le 1er juillet pour réclamer une hausse générale des salaires et des embauches supplémentaires.

Enfin, les 3 et 4 juillet, ce sont les salariés des TGV OuiGo qui sont appelés à cesser le travail.

À écouter également dans ce journal :

Euro 2021 - Nos Bleus rentrent à la maison dès cet après-midi, la tête basse. L'adversaire semblait à notre portée, de fait il a été bon. Un scénario de folie, mais sans happy end pour l'Équipe de France.



Éducation - Une nouvelle formule pour le nouveau bac : Jean-Michel Blanquer a présenté lundi aux syndicats des ajustements pour renforcer le contrôle continu. Ce sera toujours 40% de la note, mais les épreuves communes devraient être supprimées.

Société - La pratique de la chasse à la glu est désormais interdite en France. Une méthode dite "traditionnelle" qui était encore pratiquée dans cinq départements du Sud-Est et qui était dénoncée depuis longtemps par les défenseurs de l'environnement.