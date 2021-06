Euro 2021 : comment des tensions ont explosé chez les Bleus après l'élimination

Adrien Rabiot et Didier Deschamps lors du 8e de finale de l'Euro 2021 entre la France et la Suisse le 28 juin à Bucarest.

Loin des sourires de façade et des propos rassurants, il y a eu, en coulisses, des explications. L'équipe de France a été éliminée dès les 8es de finale de cet Euro 2021, éliminés aux tirs au but par la Suisse alors qu'elle menait à 10 minutes du coup de sifflet final (3-3, 5-4 t.a.b.). Un retournement du situation qui aurait provoqué la colère de la mère du milieu de terrain Adrien Rabiot, Véronique.

Celle-ci s'en est prise après la partie aux familles de Paul Pogba, à l'origine d'une perte de balle sur le troisième but suisse, et de Kylian Mbappé, qui n'a pas converti son tir au but. Depuis l'élimination, on en apprend plus sur ces failles et ces rancœurs qui ont peut-être précipité la sortie des Bleus

Le 8e de finale aura été le théâtre de tensions, révélatrices de certaines fractures dans le groupe et qui illustrent notamment les dissensions entre certains joueurs et le sélectionneur, Didier Deschamps. Exemple le plus parlant : Kingsley Coman qui, touché à la cuisse, refuse à plusieurs reprises de sortir malgré les appels de son entraîneur. Il faudra une colère noire du technicien pour que le joueur obtempère.

Des tensions éclatent aussi avec Paul Pogba et Adrien Rabiot. Des histoires de placement, de positionnement sur le terrain, qui se terminent par des invectives. Rien d'extravagant en soi : ces vives explications peuvent parfois avoir lieu dans toutes les équipes. Paul Pogba a cependant très peu apprécié qu'on lui reproche sa perte du ballon sur le troisième but. La nervosité a gagné tous les étages de la maison bleue, et personne n'a été en mesure de calmer la situation.