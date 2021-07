Les infos de 5h - Coronavirus : Castex lance une concertation sur la vaccination des soignants

Comment éviter une quatrième vague ? Le Premier ministre va lancer "dans les jours qui viennent" une consultation avec les associations d'élus locaux et les présidents de groupes parlementaires qui portera d'abord sur "la question de la vaccination obligatoire des soignants", a indiqué Jean Castex devant le Sénat ce mercredi.

"J'ai la conviction et c'est ce que va faire le gouvernement, que nous devons aller plus loin. Je vais dans les jours qui viennent, consulter l'ensemble des associations d'élus locaux qui sont à la manoeuvre. Il y a la question de la vaccination obligatoire des soignants, on peut aussi parler du recours au passe sanitaire pour inciter encore plus de personnes à se faire vacciner", dit-il.

"Nous devons tout mettre en oeuvre pour rester vigilants et nous préparer à toutes les éventualités", a poursuivi le Premier ministre.

À écouter également dans ce journal

Congés paternité - À partir de ce jeudi 1er juillet, La durée du congé pour le père (ou le second parent) d'un enfant à naître ou adopté double, de 14 à 28 jours, dont sept obligatoires.

Présidentielle 2022 - Le député européen Yannick Jadot a confirmé sa candidature à la primaire de son parti Europe Écologie Les Verts pour l’élection présidentielle de 2022, dans un entretien à l'Obs, ce mercredi 30 juin.

Val-d'Oise - Un homme armé d'un couteau a été tué par balles, ce mercredi 30 juin, par des agents de la sûreté ferroviaire, près de la gare d'Ermont-Eaubonne, dans le Val-d'Oise, a-t-on appris auprès de la SNCF et de source policière.