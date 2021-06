Euro 2021 : comment expliquer l'échec de l'équipe de France ?

Très peu ont vu venir cet immense échec. Méconnaissable, l'équipe de France, championne du monde il y a trois ans seulement, a été éliminée dès les 8es de finale (3-3 après prolongation, 5 tirs au but à 4) de l'Euro 2021 par une sélection suisse qui n'avait plus gagné un match à élimination directe depuis 1938.

Un "crash" qui "nous rappelle que le football n'est pas un sport comme les autres", note Philippe Sanfourche. "Didier Deschamps a payé, tout au long de l'Euro, le fait d'avoir sélectionné tardivement Karim Benzema"; souligne le journaliste au service des sports de RTL. Selon lui, le retour de l'attaquant n'était pas illégitime mais bien trop tardif, "ce qui a déséquilibré les plans tactiques". "Didier Deschamps a rompu les équilibres, et on sait qu'une équipe de football est une horlogerie de précision".

Pour Robert Pirès, vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l'Euro 2000, "il faudra une discussion entre le sélectionneur et ses joueurs". "Avant une compétition, on ne peut pas avoir les égos qui rentrent en conflit pour savoir qui va tirer un penalty ou un coup franc", tacle-t-il. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont en effet tous les deux voulu être désignés comme tireur de penalty. L'unique penalty français du tournoi fut finalement tiré et réussi par Karim Benzema, en poules contre le Portugal (2-2).

Ces échecs collectifs entraîneront-ils la chute du sélectionneur français, Didier Deschamps ? "Ce serait nécessaire à la condition que la confiance soit rompue entre les joueurs principaux et le sélectionneur, ou entre le président de la fédération et le sélectionneur. Ce ne sont pas les signaux qui nous remontent", tempère Philippe Sanfourche. Après le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid, le président du club espagnol, Florentino Perez, a assuré que l'ancien Ballon d'Or "a envie de diriger l'équipe de France".