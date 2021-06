publié le 10/06/2021 à 14:55

Auteur d'un doublé en amical face à la Bulgarie ce mardi 8 juin, Olivier Giroud n'est pas paru entièrement satisfait dans ses déclarations d'après match. Interrogé par la chaîne l'Équipe sur son entrée en jeu "discrète" jusqu'à ses deux buts, l'attaquant de Chelsea avait expliqué que "des fois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas".

"Avec deux bons ballons de Ben (Pavard, ndlr) et de Wissam (Ben Yedder, ndlr), j'ai pu bien finir, mais on aurait pu marquer plus de buts si on avait été efficaces", a rajouté le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Des propos que n'auraient pas apprécié son compère en attaque Kylian Mbappé. Selon l'Équipe, le jeune talent parisien aurait été "agacé" après les déclarations de son coéquipier et aurait même demandé à son sélectionneur, Didier Deschamps, le droit de s'exprimer en conférence de presse pour apporter son point de vu.

Une demande refusée par le technicien qui, toujours selon le quotidien, aurait invité son joueur à maintenir sa concentration sur France-Allemagne, premier rendez-vous des Bleus à l'Euro le mardi 19 juin (21h). Olivier Giroud se serait entretenu avec Kylian Mbappé le lendemain du match pour clarifier la situation, une discussion qui n'aurait "pas totalement apaisé" le joueur de 22 ans.

Olivier Giroud devrait être absent du 11 de départ pour démarrer la compétition mardi prochain malgré son bon rendement contre les Bulgares et sa réussite sous le maillot bleu, faisant les frais du retour en sélection de Karim Benzema. Alors que le premier a davantage fréquenté le banc des remplaçants que les terrains c'est dernier mois avec Chelsea, le second a été le véritable leader technique du Real Madrid de Zinédine Zidane.