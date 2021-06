Euro 2021 : quelle équipe soutenir après l'élimination des Bleus ?

Pas évident de continuer à suivre un tournoi après l'élimination de son équipe favorite. Pour les Français, cela risque d'être encore plus compliqué après le scénario catastrophe en 8e de finale, où les Bleus ont été éliminés par la Suisse alors qu'ils menaient par deux buts à dix minutes de la fin.

Pour continuer à vibrer devant les matchs, certains choisiront désormais d'apporter leur soutien à une autre nation. Une origine familiale plus ou moins lointaine, une affection pour un pays donné, une préférence pour le style de jeu d'une sélection ou d'une autre… Plusieurs facteurs peuvent amener les supporters à se trouver une deuxième équipe de cœur. Pour les indécis, cet Euro 2021 offre son lot de belles histoires et d'équipes surprenantes qui pourraient marquer l'histoire de la compétition.

On pense bien sûr au Danemark. Quel que soit la suite de la compétition, les joueurs scandinaves auront gagné "leur" Euro. Au premier match, les images du meneur de jeu Christian Eriksen inanimé après un malaise cardiaque ont fait craindre le pire. Secoués, ses coéquipiers ont malgré tout repris le chemin du terrain et se sont inclinés contre leurs voisins finlandais (1-0).

Mais depuis, comme dans un film, tout semble sourire à ces danois résilients. Christian Eriksen s'est réveillé et a même pu sortir de l'hôpital. Il a donc pu suivre le succès de son équipe, qui s'est qualifié pour les 8es de finale après une large victoire contre la Russie (4-1) et a ensuite éliminé, encore une fois avec la manière, le Pays de Galles (4-0). Avec une victoire contre la République Tchèque en quart-de-finale, le Danemark ne serait plus qu'à deux victoires de son deuxième titre européen.

Des parcours historiques pour l'Ukraine et la Suisse

Deux autres sélections ont elles aussi déjà réussi leur Euro : l'Ukraine et la Suisse. En atteignant les quarts de finale, l'une et l'autre signe tout simplement la meilleure performance de l'histoire de leur pays.

Il sera difficile d'imaginer des supporters de l'Équipe de France soutenir la Nati après cette élimination crève-cœur. Mais il faut reconnaître les hommes de Vladimir Petković ont peut être signé le plus grand exploit du tournoi en éliminant les champions du monde en titre qui semblaient programmés pour gagner la compétition.

Le plus dur reste peut-être à venir, avec un quart contre des Espagnols en pleine forme, le vendredi 2 juillet à Saint-Pétersbourg. Mais les Suisses ont maintenant un match référence pour s'inspirer, pour le plus grand malheur des Bleus...