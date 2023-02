Les conclusions de l'audit à la FFF sont sans appel : "Le Graët ne dispose plus de la légitimité"

Les conclusions de l'audit à la FFF sont sans appel : "Le Graët ne dispose plus de la légitimité"

"Noël Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter" le football français. Les conclusions de l'audit lancé sur les pratiques au sein de la Fédération française de football (FFF) et le comportement de son président sont, sans surprise, à charge contre celui-ci.

Les auditions ont "mis en lumière le comportement inapproprié vis-à-vis des femmes" de Noël Le Graët, notamment via l'envoi de SMS "ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres".

Le rapport fait également référence à des propos "déplacés" et "injurieux", accentués par "la consommation excessive d'alcool". La conclusion est ainsi sans appel : "Noël Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter" le football français.

Noël Le Graët devrait toutefois revenir en poste puisque sa mise en retrait prenait fin aujourd'hui. Il va falloir que les quatorze membres du comité exécutif, le Comex, se réunissent - peut-être vendredi ou lundi prochain - et tentent de persuader le président de la fédération de se retirer.

À propos de Florence Hardouin, le rapport dénonce "des méthodes brutales" et un comportement jugé "erratique, humiliant", mais aussi "l'usage d'un vocabulaire grossier ou l'échange d'injures" qui ne "lui permettent plus d'exercer une autorité reconnue".

La synthèse de cet audit a été rendu public ce mercredi 15 février. Ce rapport avait été commandé par la ministre il y a maintenant 5 mois. 114 personnes ont été interrogées au sein de la fédération.

À écouter également dans ce journal...

Pierre Palmade - Cinq jours après le dramatiquement accident dont il serait à l'origine, Pierre Palmade a été placé en garde-à-vue. L'un des passagers en fuite de l'humoriste a également été interpellé. L'une des victimes a, en outre, raconté le récit de l'accident.

Meurtre des Buttes-Chaumont - La victime démembrée des Buttes Chaumont a été identifiée. Il s'agissait d'une femme de 46 ans. Originaire de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, elle avait été signalée "disparue" par son mari il y a une dizaine de jours.

Journée de grève. La journée de demain, jeudi 16 février, sera marquée par la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les perturbations dans les transports s'annoncent un peu moins fortes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info