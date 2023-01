Noël Le Graët : "On disait qu’il était malade du zigouigoui", témoigne une ex-collaboratrice

Noël Le Graët : enquête ouverte pour harcèlement moral et sexuel

“C’était un homme tout-puissant. Il est parti de rien et quand il est devenu chef d’entreprise, il était à son firmament.” Dans un entretien accordé à Presse Océan, une ancienne employée du groupe Le Graët, dans son entreprise à Guingamp, raconte comment le président de la Fédération française de football (FFF) se comportait déjà de façon douteuse avec les collaboratrices de son entreprise.

"Combien de fois m’a-t-il dit : ‘Tu dois être une chaude’, ‘Il n’y a pas de mal à se faire du bien’… Il ne pense qu’en dessous de la ceinture”, se remémore cette ancienne employée qui a souhaité garder l’anonymat. Et elle l’affirme : “La seule chose que Noël Le Graët souhaite, c’est que vous finissiez dans son lit”.

Selon son témoignage, Noël Le Graët avait des paroles “déplacées”, “choquantes” envers ses employées, allant jusqu’à leur demander comment elles étaient habillées entre deux messages d’ordre professionnel. Un comportement qui avait une fâcheuse tendance à empirer dès que le patron avait consommé de l'alcool. “L’alcool le désinhibait”, argue la femme.

"Tout le monde le savait"

Mais surtout, cette témoin l’assure : “Tout le monde le savait. On disait entre nous que c’était un chasseur, qu’il était malade du zigouigoui”. Alors, elle espère que son témoignage libérera la parole d’autres femmes et promet qu’elle ira porter plainte si elle apprend “qu’il y a eu un viol”. Car elle le reconnaît, “il lui fallait un gros tempérament​ pour refuser les propositions” de ce patron plus qu’insistant. “S’opposer à Noël Le Graët, c’est faire face à un tsar, un empereur”​, estime-t-elle.

Après le témoignage de l’agente de joueurs Sonia Souid, une enquête pour harcèlement moral et sexuel a été ouverte, lundi 16 janvier, à l’encontre du président de la Fédération française de football - mis en retrait par le Comité exécutif de l’organisation.

