Accident de Pierre Palmade : "Leur état de santé est catastrophique", explique l'avocat des victimes

Une femme de 27 ans qui a perdu le bébé qu'elle attendait dans le drame, un père et son fils de six ans toujours dans le coma : ce sont les trois victimes de l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade, vendredi 10 février, sur une route de la Seine-et-Marne.

Cinq jours plus tard, "leur état de santé est catastrophique, explique l'avocat de ces trois personnes, Maitre Mourad Battikh. On a une passagère qui était à l'avant qui a perdu son bébé et qui a des séquelles physiques et psychologiques extrêmement importantes. Et on a toujours le conducteur et le passager arrière, le petit garçon, qui sont encore en service de réanimation".

"Le petit est intubé, il se nourrit par voie de sonde", détaille l'avocat, qui précise que selon sa maman, "il a la mâchoire complètement détruite". Quant au père, le conducteur, il "a de multiples fractures, il a le corps complètement déchiqueté, en tout cas il a les os brisés, il a subi entre cinq et sept opérations".

Ils veulent savoir ce qui s'est passé Maître Mourad Battikh

"Ce qu'ils veulent, poursuit Mourad Battikh, c'est d'abord essayer sortir de l'hôpital, se reconstruire physiquement autant que faire ce peut, se reconstruire psychologiquement mais ça, ce sera le fruit et le travail d'une vie entière. Ils veulent que la vérité soit faite sur cette affaire, ils veulent savoir ce qui s'est passé avant, pendant, après, ils veulent savoir où sont les deux individus qui étaient là au moment des faits"

"Ils veulent savoir les drogues qui ont été prises. Est-ce qu'il y a eu des cocktails, est-ce qu'il y a eu de l'alcool ? (...) Et in fine, ils veulent que devant la juridiction de jugement, la justice soit faite et soit rendue pour cette famille qui est dévastée et pour tous leurs proches".

