Accident de Pierre Palmade : l'humoriste placé en garde à vue

Pierre Palmade a été placé en garde à vue cinq jours après l'accident survenu le 10 février dernier en Seine-et-Marne, a annoncé Jean-Michel Bourlès, le procureur de Melun ce mercredi 15 février. "Monsieur Palmade a été placé en garde à vue à 13 h 55", a déclaré le procureur sans préciser le lieu de sa garde à vue. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants après la perte du bébé de la passagère enceinte.

Testé positif à la cocaïne, Pierre Palmade aurait percuté un autre véhicule, blessant gravement les passagers, la mère de 27 ans enceinte qui a perdu son bébé, un homme de 38 ans et un enfant de 6 ans. Invité de RTL ce mercredi 15 février, l'avocat des victimes, Maitre Mourad Battikh, explique que "leur état de santé est catastrophique". La passagère porterait des "séquelles physiques et psychologiques extrêmement importantes" tandis que le conducteur et le petit garçon sont encore en service de réanimation avec chacun des blessures conséquentes.

D'après deux témoignages recueillis après l'accident, Pierre Palmade transportait deux passagers dans son véhicule et ces derniers auraient pris la fuite après la collision. L'un d'entre eux a été interpellé avec la femme qui l'hébergeait à Clichy dans les Hauts-de-Seine ce mercredi 15 février au petit matin. Placé en garde à vue, le second suspect devrait se rendre à la police d'après une source proche du dossier.

