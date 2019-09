VIDÉO - PSG : "Tu ne peux pas offrir 15 minutes à Manchester United", lance Herrera

publié le 17/09/2019 à 18:02

La Ligue des champions revient sur le devant de la scène mardi 17 et mercredi 18 septembre à l'occasion de la 1re journée de la phase de poules et déjà de belles affiches : Naples-Liverpool, Borussia Dortmund-FC Barcelone, Atlético de Madrid-Juventus Turin, et bien sûr PSG-Real Madrid.

Un peu plus de six mois après son élimination cauchemardesque face à Manchester United en 8es de finale (victoire 2-0 en Angleterre, défaite 3-1 au Parc des Princes), Paris se frotte à un Real Madrid de nouveau entraîné par Zinédine Zidane mais encore en rodage. Le bilan du début de saison est de deux victoires et deux matches nuls.

De son côté, le PSG a perdu à Rennes avant de signer trois succès consécutifs, le dernier face à Strasbourg, grâce à Neymar. Thomas Tuchel devra se passer du Brésilien, suspendu, face au Real, ainsi que de ses deux autres stars offensives, Kylian Mbappé et Edinson Cavani, pas complètement remis de blessures à une cuisse et une hanche.

À l'avant-veille de cette rencontre, Philippe Sanfourche et Willy Maisonnasse ont pu s'entretenir, pour RTL, avec l'une des recrues parisiennes de l'été, le milieu polyvalent espagnol Ander Herrera, arrivé en provenance de... Manchester United. S'il ne souhaite pas revenir en détails sur le 8e de finale de la saison dernière, qu'il a joué à l'aller, le joueur de 30 ans lance un avertissement à son nouveau club : "En football, et contre de grands équipes comme United, le Real Madrid ou celles que nous allons affronter cette saison, tu ne peux pas dormir, même un seul instant (…) À ces adversaires-là, tu ne peux pas leur offrir 15 ou 20 minutes".

Le natif de Bilbao estime par ailleurs qu'il y a "huit, dix équipes qui peuvent rêver de gagner la Ligue des champions. Lors de la dernière finale par exemple, il y avait face à face deux formations qu’on n’imaginait pas forcément à ce stade de la compétition (Liverpool et Tottenham ndlr). Donc, je n’aime pas trop parler de favoris. Le statut de favori, tu le gagnes match après match à mes yeux, en commençant déjà par battre le Real Madrid mercredi et continuer ainsi".

Interrogé sur les atouts de ce Real version 2019-2020, Ander Herrera avoue avoir beaucoup d'admiration pour Karim Benzema, "qui joue sans égoïsme" (...) Il y a aussi Vinicius, spectaculaire, un des meilleurs du monde dans le un contre un, et Hazard, qui m’a beaucoup fait souffrir en Angleterre, l’adversaire le plus fort qu’il m’ait été donné d’affronter en cinq saisons de Premier League".



Quand au PSG, c'est "une équipe avec de nouveaux joueurs, avec selon moi plus de qualités que l’année passée. Je crois que l’effectif est meilleur, ou tout du moins plus équilibré (...) Nous voulons être une équipe solide". Il le faudra pour renouer avec les quarts, que Paris n'a plus disputés depuis 2016. Et peut-être rêver plus grand.