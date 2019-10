publié le 30/09/2019 à 16:46

Large victoire à Monaco (3-0), score de tennis contre Angers (6-0). Impressionnant au cœur de l'été, lors de ses premières sorties en championnat, l'OL "do Brazil" post Bruno Génésio se retrouve dans une situation de "crise" selon son nouvel entraîneur Sylvinho, à peine un mois et demi plus tard.

Depuis, le club de Jean-Michel reste sur une série de sept matches sans succès toutes compétitions confondues (quatre nuls, trois défaites). Du jamais vu depuis 1996. "Nous continuons d'enchaîner des matches assez décevants", a reconnu le directeur sportif Juinho à l'issue du revers à domicile face à Nantes (0-1), samedi 28 septembre.

"C'est pauvre, très pauvre ce que nous faisons avec le ballon, estime l'ancienne légende du club en tant que joueur. Quand nous n'avons pas le ballon, j'ai la sensation que n'importe quel adversaire va réussir à jouer contre nous. Cela ne passe pas en énergie ou en envie. On ne voit pas de tacles ou des partenaires faisant des efforts ensemble".

Semaine capitale

Au-delà des résultats, c'est en effet la manière qui continue d'interpeller, tant en terme de niveau athlétique que du jeu collectif. Les Lyonnais paraissent hagards avec le ballon. Or, la la semaine qui vient s'annonce délicate avec un déplacement à Leipzig, pour affronter le Red Bull en Ligue des champions, mercredi 2 octobre (21h) puis un brûlant derby à Saint-Étienne en Ligue 1, dimanche 6 octobre (21h).

Ces deux matches seront-ils déterminants pour l'avenir de Sylvinho (45 ans), choisi par son compatriote brésilien Juninho (44 ans) en dépit de son manque d'expérience en tant que coach principal ? Le directeur sportif est-il lui aussi menacé, quatre mois à peine après son retour en grande pompe ?

On fera le point après le derby Jean-Michel Aulas





"On fera le point après le derby, répond le président Aulas dans les colonnes de L'Équipe, lundi 30 septembre. Mais j'ai déjà la conviction qu'il va se passer quelque chose de positif (...) Prendre des décisions trop vite, ce n'est pas dans les habitudes de l'institution. J'ai demandé à Juninho et Sylvinho de se rapprocher encore plus".



Concrètement, l'homme fort du club lyonnais demande à l'ancien tireur de coup-franc d'être "plus proche des causeries, du vestiaire", "encore plus présent dans la préparation et l'action (...) C'est peut-être moi qui n'ai pas été assez explicite sur ce que j'attendais du binôme. Pour moi, un directeur sportif peut aller jusqu'à donner des conseils, voire exposer des exigences sur la manière de jouer, les dispositifs ou les consignes tactiques".

11e de Ligue 1

5e de Ligue 1 à pareille époque l'an passé avec 14 points, l'OL se retrouve lundi 30 septembre 11e avec 9 unités. La saison est encore longue pour espérer accrocher une nouvelle place sur le podium, ce qu'a réussi Bruno Génésio la saison passée (3e), contre vents et marées. Avec celui qui entraîne désormais le club chinois du Beijing Guoan, Lyon avait aussi atteint les 8es de finale en Ligue des champions.



Cette saison, dans un groupe avec le Zénith Saint-Pétersbourg, Leipzig et Benfica, une élimination ressemblerait fortement à un échec. Tenu en échec à domicile par le club russe (1-1) lors de son entrée dans la compétition mardi 17 septembre, l'OL va devoir retrouver confiance et efficacité lors de ses deux prochains matches, deux déplacements, en Allemagne et au Portugal.