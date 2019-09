publié le 12/09/2019 à 19:18

Contre les Albanais, c’était la première fois en équipe de France qu’Antoine Griezmann manquait un pénaltie. Trois jours après, l’attaquant échouait une nouvelle fois contre le portier andorran.



Sur le ton de la plaisanterie, le métronome des Bleus avance une explication : "J’ai ma petite excuse, on va dire que ma femme n’était pas devant la télé dans les deux matches, on va dire que c’est de sa faute !".



Plus sérieusement, Antoine Griezmann révèle qu’il a changé cette fois-ci ses habitudes avant de se présenter face aux gardiens : "C’est plutôt une technique, par exemple dans ces deux pénalties, je ne m’en suis pas servi, donc il va falloir retravailler cette confiance dans les entraînements et après les mettre sur le terrain en match".

Avec l'Atlético de Madrid, l'attaquant français avait aussi raté deux pénalties à quelques jours d'intervalle, à l'automne 2016 : contre le Bayern Munich (1-0), en Ligue des champions, le 28 septembre, puis contre le Valence CF (2-0), le 2 octobre, en championnat d’Espagne.

Lors des deux prochains matches de l’équipe de France, en Islande et contre la Turquie, Antoine Griezmann avoue qu’il ne tirera probablement pas un pénalty : "Le prochain, ce sera Olivier (Giroud) surement, et après on enchaînera". Pourtant, l’attaquant faisait preuve jusqu’ici d’une redoutable efficacité sur cet exercice en sélection puisqu’il a réussi ses sept premiers pénalties avec les Bleus.