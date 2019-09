publié le 14/09/2019 à 17:19

Son style n'a pas changé. Son quotidien beaucoup. Djibril Cissé est désormais DJ. À 38 ans, l'ancien attaquant des Bleus s'amuse comme un enfant, avec le sérieux de celui qui sait avoir encore tout à prouver même si dans le milieu la reconnaissance commence à venir.

Matthieu Corosine, le producteur du festival Les Plages Électroniques, est enthousiaste :

"On a regardé ce qu'il faisait avant de le booker, et c'est vrai qu'on trouvait son profil intéressant. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et du coup qui s'est chargé en influences. Sa musique mêle du hip-hop, de l'électro, du afrohouse... C'est ce qu'on cherchait avec lui".

C'est seul, sur une colline de Bastia en Corse où il vit depuis 4 ans que Djibril Cissé s'est préparé. "Les voisins ne disent rien, ils sont cools et puis je ne joue pas fort et je ne joue pas tard, car mon fils rentre de l'école", confie le footballeur.

La musique électro, c'est une passion découverte quand il avait seulement 14 ans : "Techniquement, j'ai mixé avant de jouer en professionnel, c'est pas un caprice je fais ça parce que j'ai toujours joué. Et ça ma joué des tours d'ailleurs".

Sa passion lui a coûté un transfert à Montpellier

Car en 2014, alors que Djibril Cissé s'apprête à signer à Montpellier, il mixe un soir en discothèque. Louis Nicollin, le propriétaire du club montpelliérain de l'époque, l'apprend et n'apprécie pas du tout et ne signe pas le transfert vers son club... Le patron du club se serait exclamé : "Ça fait cher pour un DJ !"

Pourtant Djibril Cissé avait des arguments. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants français de sa génération : couronné deux fois meilleur buteur de L1, star d'Auxerre, puis de l'OM ,il compte 41 sélections en équipe de France, mais pour lui sa plus belle victoire, c'est la Ligue des champions en 2005 avec les Reds de Liverpool.

Prochaine étape pour Djibril Cissé et son équipe : un album. Quand sortira t-il ? Mystère. Mais le DJ sur ce point-là, pour le coup n'est pas pressé. L'essentiel, c'est d'avoir un but.