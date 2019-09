et AFP

publié le 17/09/2019 à 18:00

Tenu en échec (1-1) mardi 17 septembre sur son terrain par le Zénit Saint-Pétersbourg en ouverture de la Ligue des champions (groupe G), Lyon s'est déjà mis la pression pour une éventuelle qualification pour les 8es de finale et continue d'inquiéter par la faiblesse de son jeu. D'autant plus que l'OL recevra le leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, dimanche 15 septembre en championnat.

Ce résultat fait d'autant plus mal qu'il a été concédé face à un adversaire qui n'avait vraiment rien d'un épouvantail au cours d'une rencontre de faible niveau pour l'épreuve et qu'il précède deux déplacements à Leipzig puis à Benfica. D'ailleurs, en Ligue des champions, Lyon a perdu de sa superbe ces dernières saisons avec aucune victoire sur ses sept derniers matches à domicile avec une défaite suivie de six résultats nuls consécutifs.

Incapables d'imposer leur jeu, les Lyonnais, qui on paru faibles physiquement et toujours hors du coup collectivement, toujours sans cohésion, ont concédé un but en fin de première période par Sardar Azmoun après un une-deux avec Artem Dzyuba au milieu de cinq défenseurs (41). Anthony Lopes s'était déjà illustré en détournant un bon tir lointain d'Azmoun (21).

5e but pour Memphis qui égalise

L'OL a égalisé sur un penalty transformé par Memphis qu'il avait lui-même obtenu pour une faute de Magomed Ozdoev qui venait tout juste d'entrer en jeu (50). Le Néerlandais a inscrit là sont cinquième but de la saison. L'Olympique Lyonnais aurait pu bénéficier d'un penalty pour une main involontaire de Vyacheslav Karavaev sur un tir de Youssou Koné (23).

Et Lyon a eu aussi quelques occasions sur un centre de Léo Dubois détourné par le gardien Andrei Lunev devant Moussa Dembélé (26) ou sur une reprise de la tête de Marcelo, préféré à Joachim Andersen, à la réception d'un corner joué par Memphis (36). En seconde période, Jeff Reine-Adelaïde a même manqué une très belle occasion en ratant le cadre malgré une position très favorable (60).

Mais globalement, l'ensemble est resté très insuffisant et ne manque pas de continuer d'inquiéter car l'OL, qui aurait pu concéder un second but sur une reprise de la tête d'Ozdoev, stoppée par Lopes (70), n'a plus gagné de puis quatre matches toutes compétitions confondues (trois résultats nuls, une défaite).

Un choc redouté face au PSG

Et dimanche, l'Olympique lyonnais recevra le Paris Saint-Germain avec toutes les craintes que cela laisse supposer au vu des performances médiocres actuelles de l'équipe de Sylvinho. Celui-ci n'est pas exempt non plus de tout reproche sur ses choix. L'entraîneur brésilien a encore tardé à opérer de vrai changements.



L'entrée d'un quatrième attaquant avec l'entrée en jeu de Martin Terrier à la place de Reine-Adelaïde à la 84e minute pour passer de son 4-3-3 habituel à un 4-2-3-1 n'a pas eu le temps de produire le moindre effet. Mais à l'inverse de ses dernières sorties, Lyon a mieux terminé que commencé, mais l'adversaire s'est montré à la peine physiquement en fin de partie.