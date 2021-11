France-Kazakhstan : pourquoi le Parc des Princes a été préféré au Stade de France

Un peu plus de huit ans que cela n'était plus arrivé : l'équipe de France masculine de football retrouve le Parc des Princes, samedi 13 novembre (20h45) pour son avant-dernier match des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Ce sera face au Kazakhstan, avec à la clef le billet pour le Qatar dans la poche en cas de succès, trois jours avant de se rendre en Finlande.

La Fédération française de football a confirmé mi-octobre le choix de l'enceinte du Paris Saint-Germain (près de 48.000 places pour les matches de Ligue 1) aux dépens du Stade de France (81.300 places) mi-octobre. La raison : non pas le sombre "anniversaire" des attentats du 13 novembre 2015 alors que les Bleus affrontaient l'Allemagne à Saint-Denis, mais des travaux importants sur la future ligne ferroviaire du CDG Express.

La ligne B du RER, qui dessert en partie l'enceinte dyonisienne, sera fermée, et la FFF s'attend à de "fortes perturbations" sur les autres lignes situées au Nord de la capitale. Le Parc des Princes, situé à l'Ouest de Paris, va donc accueillir l'équipe de France pour la 130e fois, la première depuis le 11 octobre 2013 et une rencontre amicale remportée 6-0 contre l'Australie.

Stade résident de 1972 à 1997

L'actuel théâtre des Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar... a été le stade résident de l'équipe de France de 1972 à 1997, avant que le Stade de France ne prenne le relais. Les Bleus y ont tutoyé les sommets avec la victoire en finale du championnat d'Europe 1984, mais aussi les abîmes avec l'élimination en éliminatoires du Mondial 1994 contre la Bulgarie.

À ce jour, le "Parc" reste le stade où la sélection a le plus joué : 129 fois, donc, sur les 453 joués à domicile, contre 109 pour le Stade de France et 83 pour le stade olympique Yves-du-Manoir de Colombes (le dernier en avril 1975). Pour le reste du pays, c'est Marseille et le Vélodrome qui arrivent en tête (15 matches), devant Lens et Bollaert-Delelis (9), Lyon et Gerland (8), Saint-Étienne et Geoffroy-Guichard (7). Au total, 38 villes ont accueilli les Bleus.