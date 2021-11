C'est ce mardi 2 novembre que commencent les interrogatoires des accusés dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre. Quatre jours leur seront consacrés. Les interrogatoires seront menés par ordre alphabétique. C'est donc Salah Abdeslam qui a été le premier à retracer sa vie avant les attentats.

Crâne rasé, barbe fournie, le seul survivant des attaques a raconté son enfance simple, heureuse à Molenbeek avec sa sœur et ses trois frères. "Brahim, c'était celui que je préférais" déclare Salah Abdeslam, ce même Brahim qui s'est fait exploser lors des attaques. Il quitte l'école à 18 ans. "Je suis quelqu'un qui aime bien travailler" se justifie-t-il. Interrogé par le tribunal sur son appétence pour les boîtes de nuit et les produits stupéfiants, Salah Abdeslam se défend "j'ai été imprimé par les valeurs occidentales, mais ça, c'était avant".

Incarcéré depuis à Fleury-Mérogis depuis 2016, l'accusé à le droit à deux heures et de rameur par jour. Filmé 24 heures sur 24 pour éviter toute tentative de suicide, il lit beaucoup et aimerait faire des études de français et de mathématiques. Salah Abdeslam explique mal vivre cette surveillance rapprochée, "ça vous pousse à vouloir en finir, même les animaux ne sont pas traités comme ça, si j'ai tout supporté, c'est grâce au Seigneur".

À écouter également dans ce journal

Affaire des écoutes de l'Élysée - L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, était convoqué dans le cadre de cette affaire. Resté moins d'une heure, il a refusé de répondre aux questions du tribunal.

Aide aux jeunes précaires - Emmanuel Macron annonce un "Contrat Engagement Jeune" avec 500 euros par mois en échange d'une formation. Cette allocation s'adresse aux moins de 25 ans sans formation ni emploi depuis plusieurs mois.

Ligue des Champions - Lille joue gros ce soir contre Séville. Victoire (presque) impérative pour les Lillois s'ils ne veulent pas fortement compromettre une hypothétique qualification en huitième de finale.