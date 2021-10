Ballon d'Or 2021 : Kanté le mérite davantage que Benzema et Mbappé selon les Français

La popularité de l’équipe de France remonte après le couac de l’Euro : 64% des Français (+12 points) et 87% des amateurs de football (+16 pts) ont une bonne opinion des Bleus. La Ligue des Nations entre dans l’agenda sportif : 76% des amateurs de football suivront ses prochaines éditions avec plaisir et 61% d’entre eux considèrent qu’elle fait désormais partie des événements majeurs en football.

Après son succès en Ligue des Nations, 42% des Français et 56% des amateurs de football voient l’équipe de France remporter la Coupe du monde 2022 : c’est respectivement 18 et 19 points de plus que leurs pronostics avant la Coupe du monde 2018. Enfin, 61 des sondés estiment que N’Golo Kanté mérite de remporter le Ballon d'Or, un score supérieur à celui de Karim Benzema (60%) et Kylian Mbappé (55%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet les mercredi 13 et jeudi 14 octobre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 455 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en cinq points majeurs.

1. La popularité des Bleus remonte après l'échec de l’Euro

Dans la foulée de sa victoire lors du "Final 4" de la seconde édition de la Ligue des Nations avec des succès renversants face à la Belgique (3-2) puis l'Espagne en finale (2-1), l’équipe de France regagne du crédit auprès des Françaises et des Français. La part de personnes ayant une bonne opinion des Bleus progresse de 12 points au sein du grand public (à 64%) et de 16 points chez les amateurs de football (à 87%).

La popularité des Bleus remonte après l'échec de l’Euro Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Cette remontée permet aux Bleus de retrouver le niveau de popularité observé avant l’élimination en 8e de finale de l’Euro par la Suisse. À 13 mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les bonnes opinions chez les amateurs de football retrouvent quasiment leur sommet (autour de 9 personnes sur 10). Auprès du grand public, elles restent encore nettement en deçà de leur niveau record : 79% avant la finale France-Croatie 2018.

La popularité des Bleus remonte après l'échec de l’Euro Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. La Ligue des Nations entre dans l’agenda sportif

Alors que 47% des Français et 40% des amateurs de football jugeaient qu’elle était trop compliquée et difficile à suivre lors de son lancement en août 2018 (sondage Odoxa pour RTL et Groupama), la Ligue des Nations semble s’être intégrée dans leur agenda sportif.

Aujourd’hui, cette nouvelle compétition lancée par l'UEFA dispose d’une image très positive dans l’opinion. Elle est notamment jugée d’un bon niveau par 63% des Français et 85% des amateurs de football et intéressante par 49% et 77% d’entre eux.

Si 76% des amateurs de football (et 39% des Français) déclarent qu’ils auront plaisir à suivre les prochaines éditions, ils sont en revanche plus réservés sur son statut : 61% des amateurs de foot (et 45% des Français) considèrent qu’elle fait désormais partie des événements majeurs en football.

Ces niveaux indiquent une adoption encore en cours mais marquent un certain progrès quand 46% des amateurs de football et 53% des Français estimaient en août 2018 que cette compétition était de trop en venant s’ajouter à l’Euro et à la Coupe du monde.

La Ligue des Nations entre dans l’agenda sportif Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Mondial 2022 : 42% des Français voient un 3e sacre

Si l’élimination prématurée à l’Euro avait introduit des doutes sur le potentiel de l’équipe de France, les succès récents contre la Belgique et l'Espagne ont permis de rassurer l’opinion. Aujourd’hui, 42% des Français et 56% des amateurs de football pensent que la France va remporter la Coupe du monde 2022.



C’est respectivement 18 et 19 points de plus que les pronostics qu’ils établissaient en mars 2018, trois mois avant la Coupe du monde 2018 en Russie. Pour autant, ce pronostic optimiste reste encore contenu, seuls 6% des Français et 9% des amateurs de football pensent que la France gagnera "certainement".

Mondial 2022 : 42% des Français voient un 3e sacre Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. Ballon d’Or : Kanté devant Benzema et Mbappé

Trois Français figurent parmi les 30 nommés pour le Ballon d‘Or 2021, 21 ans après le sacre de Zinédine Zidane en 1998. Parmi ces trois prétendants, les amateurs de football placent N’Golo Kanté et Karim Benzema en tête de leurs favoris.



61% d’entre eux jugent que le milieu de Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, mérite de remporter le trophée et ils sont 60% à le penser pour l’attaquant du Real Madrid. Kylian Mbappé figure légèrement en retrait : 55% des amateurs de football estiment qu’il mériterait de gagner le trophée individuel le plus prestigieux de sa discipline.

Ballon d’Or : Kanté devant Benzema et Mbappé Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL