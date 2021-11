Équipe de France : Griezmann de retour en grâce

Antoine Griezmann a inscrit un superbe but contre Valence dimanche 7 novembre.

Une course en solitaire depuis son propre camp conclue par une frappe limpide. On peut le dire, Antoine Griezmann est de retour. Malgré le match nul de l'Atlético de Madrid dimanche contre Valence (3-3), où il a été impliqué sur les trois buts, le Français retrouve enfin son niveau affiché lors de son premier passage dans la capitale espagnole.

Mais le champion du monde revient de loin. En témoignent ses deux saisons à Barcelone. Arrivé à l'été 2019, le Mâconnais n'a jamais vraiment su s'intégrer dans l'effectif Blaugrana. Une relation compliquée avec Lionel Messi et des statistiques individuelles un peu en dessous de ses standards (35 buts en deux saisons) auront eu raison de son séjour en Catalogne.

De retour chez lui à l'Atlético le 1er septembre 2021 sous forme de prêt avec obligation d'achat, Griezmann ne retrouve pas immédiatement son efficacité d'antan. Il faudra attendre le 28 octobre contre Levante (2-2) pour qu'il débloque son compteur but en Liga. Quelques jours auparavant, il avait inscrit un doublé en Ligue des Champions contre Liverpool (2-3) avant d'être exclu en début de seconde période.



Un taulier des Bleus de Deschamps

"Au début, on le sentait un peu timide quand il jouait, mais ça commence à sortir. Il est fort, il va bien, et on a besoin de lui comme ça pour continuer à grandir en tant que groupe", a déclaré son coéquipier en club José Gimenez après la victoire contre le Betis Séville (3-0) le 31 octobre.



Avec 5 buts lors des 7 derniers matchs, l'attaquant français espère bien mettre sa grande forme au profit des Bleus pour les matchs contre le Kazakhstan samedi 13 novembre et la Finlande le 16 novembre dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

Mais au delà des statistiques offensives, "Grizou" excelle de nouveau dans ses replis défensifs et sa capacité à faire briller les autres. Un aspect de son jeu qu'il peut beaucoup plus mettre en évidence en équipe de France ou avec l'Atlético de Madrid qu'au Barça.

Il pourra aussi s'appuyer sur son excellente performance du 7 septembre dernier contre la Finlande au Groupama Stadium de Décines (2-0). Auteur d'un doublé, il avait porté l'équipe de France grâce à une très belle entente avec Karim Benzema. Pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps qui espère obtenir la qualification définitive pour la Coupe du monde au Qatar dès samedi au Parc des Princes (20h45).