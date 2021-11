Ballon d'or : "Benzema est un candidat sérieux" estime Didier Deschamps

C'est un soutien de plus parmi les nombreux que comptent Karim Benzema dans la course au Ballon d'or. En marge du rassemblement de l'Équipe de France pour les éliminatoires de la coupe du monde 2022 au Qatar, Didier Deschamps a été interrogé sur les chances de Karim Benzema pour le ballon d'or. Et le sélectionneur estime que son attaquant, revenu en Bleu avant l'Euro, a des raisons d'espérer.

"À partir du moment où Karim fait partie des postulants, c'est même un candidat très sérieux pour le gagner, c'est évidemment tout le mal que je lui souhaite", a répondu le technicien, évoquant "tout ce qu'il a réalisé cette saison en club et en équipe de France".

Karim Benzema fait partie des 30 nommés pour remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles, dont la cérémonie se tiendra le 29 novembre prochain à Paris. Cité parmi les grands favoris de cette édition, le Madrilène brillant cette saison en club comme en sélection, malgré un palmarès vide avec seulement une Ligue des Nations remporté, devra composer avec la concurrence du Munichois Robert Lewandowski, du Parisien Léo Messi ou encore du champion d'Europe italien Jorginho.