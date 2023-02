Fin de règne. Ce mardi 28 février, Noël Le Graët a officiellement présenté sa démission de son poste de président de la Fédération française de football (FFF) lors d'une réunion du Comité exécutif de la FFF, a indiqué l'un des membres du Comex.



Après 11 ans de mandat à la tête du football français, le dirigeant de 81 ans a décidé de passer la main après plusieurs mois de turbulences, marqués par des accusations de harcèlement, une mission d'audit accablante de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), et plusieurs dérapages verbaux.



Un rapport d'audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), rendu le 15 février, jugeait qu'il ne disposait "plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", compte tenu notamment de son "comportement inapproprié (...) vis-à-vis des femmes". Depuis le milieu du mois de janvier, Noël Le Graët est aussi visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel.

Après le départ officiel du Breton, le vice-président Philippe Diallo gardera les rênes de la FFF jusqu'à la tenue d'une Assemblée fédérale au mois de juin prochain. Seul cet organe peut élire le président de la Fédération.

