Knysna 2010 : pourquoi Evra s'est "trompé de combat" pendant la conférence de presse

"Va te faire enc*l*r sale fils de p*t* !" C'est cette "une" de L'Équipe qui mettra le feu aux poudres à Knysna en 2010, même si l'ambiance était déjà explosive au sein des Bleus. Ce beau langage fleuri, on le doit à Nicolas Anelka qui est ensuite exclu de l'Équipe de France en pleine Coupe du Monde.

Cette phrase a été prononcée à la mi-temps du deuxième match des Bleus à la Coupe du Monde de 2010 contre le Mexique. "À la mi-temps, il y a encore 0-0, donc tout est jouable, mais on commence à sentir que l'Équipe de France a du mal à déployer son jeu", raconte Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot à RTL et sur M6, chroniqueur à l’Équipe du Soir, au micro de Jour J.

"Domenech reprend alors Anelka sur des notions tactiques de jeu pour évoluer différemment et il le prend extrêmement mal", poursuit Philippe Sanfourche. Anelka prononce alors la phrase qui se retrouve plus tard en "une" de L'Équipe. "Alors il y aura toujours un débat sur : est-ce qu'il lui a dit les yeux dans les yeux ou est-ce qu'il parlait à un coéquipier ? (...) au final il y a eu un procès, il a voulu porter plainte contre L'Équipe pour diffamation. L'Équipe a été relaxé et on en est arrivé à la conclusion qu'il avait bien prononcé ces mots-là", ajoute-t-il.

La chasse à la taupe d'Evra

Lors d'une conférence de presse, Patrice Evra, capitaine des Bleus, lance une chasse aux traîtres, après la Une de L'Équipe, poursuit Flavie Flament. "Au lieu de la jouer profil bas, Evra veut régler ses comptes devant les caméras", poursuit-elle. "Il a la tête six pieds sous terre. Il se trompe sur toute la ligne. Il se trompe de combat parce qu'évidemment que le plus important ce n'est pas de savoir qui a fait sortir l'information, c'est pourquoi ça c'est produit", renchérit Philippe Sanfourche.

"Et en plus, j'ai envie de dire il raconte n'importe quoi parce qu'il est suffisamment professionnel depuis longtemps pour savoir que ce n'est pas un joueur qui appelle un journaliste pour dire : 'Ah bah tiens il s'est passé ça dans le vestiaire'. Quand il se passe quelque chose comme ça, les joueurs ils appellent le soir leurs agents, leurs frères, leurs copains et de fil en aiguille, parce que c'est un petit monde, très vite, ça se propage", analyse-t-il.

Tous les jours dans Jour J, de 20h à 21h sur RTL, Flavie Flament vous fait découvrir les grands moments d’actualité qui ont marqué la mémoire collective.