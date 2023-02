ÉDITO - Crise à la FFF : il faut "se regarder dans la glace et dire stop", selon Alba Ventura

48 heures après la remise de l'audit qui accable Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football n'entend pas démissionner. "Il reste président jusqu'à nouvel ordre", a dit ce jeudi son avocate sur RTL. Donc rien ne change, jusqu’au bout Noël Le Graët va s’accrocher à son trône. On l’a bien entendu dans la virulence des propos de son avocate, qui disait que l’audit était un rapport d’exécution, fait sous influence politique, sous pression de la ministre des Sports, comme si Noël le Graët n’avait absolument rien à se reprocher.



Alors, Noël Le Graët n’est pas un mangeur d’enfants, il n’est pas un violeur de femmes. Non, c’est juste quelqu’un dont le comportement finit par déshonorer la fédération sportive qu’il est supposé servir. Quelqu’un qui a tenu des paroles déplacées sur Zidane, indécentes sur les employés de l’hôtel des Bleus au Qatar, qui a toujours prétendu que dans le foot il n’y avait ni racisme ni homophobie. Quelqu’un dont le comportement avec les femmes est particulièrement choquant et qui, circonstance aggravante, a un certain penchant pour la bouteille.

Le constat est quand même accablant et le problème c’est que personne ne peut démettre un président de fédération, parce que c’est un État dans l’État. Mais pour la ministre des Sports, il ne dispose plus "de la légitimité pour administrer et représenter le football français".

II est temps d’en finir

Mais la ministre peut dire ce qu’elle veut, elle est sur une position morale, elle n’a aucun pouvoir de sanction. Souvenez-vous de Didier Gailhaguet, le patron de la fédération de patinage, accusé d’avoir couvert des violences sexuelles. Il a fini par démissionner sous la pression de l’ancienne ministre des Sports et sous la pression médiatique, mais il a gagné en justice pour préjudice moral à cause de cette pression et aujourd’hui c’est encore lui qui tire les ficelles à la fédération de patinage.

Il y a eu des scandales à la fédération de tennis, de rugby, mais jamais l’État n’a pu intervenir directement. L’État en France donne de l’argent au sport mais n’a aucun droit de sanction. C’est au sport de faire le ménage dans sa propre maison. C’est à tous les barons du foot qui gravitent autour du président de la FFF de prendre la décision de le démettre, de se regarder dans la glace et de dire stop !

Parce que, dans cet audit qui a été réalisé ces derniers mois, tout ce qui est écrit, tout le monde le savait depuis bien longtemps. Est-ce que quelqu’un a bougé un jour ? Non, Noël Le Graët a même été renouvelé il y a deux ans et pourtant il y a deux ans, ça sentait déjà le souffre. II est donc temps d’en finir avec les copains et les coquins et autres petits arrangements entre amis.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info