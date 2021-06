Les Bleus ont atterri ce lundi au Bourget, la tête basse et on découvre les failles, les rancœurs, les tensions entre les Français, qui ont peut-être précipité l'élimination de l'équipe de France ce lundi en huitièmes de finale face à la Suisse. Ce match, théâtre de tensions révélatrices de certaines cassures dans le groupe et qui illustrent notamment les dissensions entre le sélectionneur et certains joueurs.

L'exemple le plus parlant est celui de Kingsley Coman, touché à la cuisse, refusant de sortir afin de laisser sa place. Il faudra une colère noire du sélectionneur pour que Coman obtempère. Rabiot et Pogba aussi, pour des histoires de placement, de positionnement sur le terrain.

Rien d'extravagant en cela, dans toutes les équipes il y a parfois ces vives explications mais Pogba a très peu goûté qu'on lui reproche la perte de ballon qui a coûté le 3e but des Suisses. Ces querelles auront un prolongement en tribunes où les proches des joueurs vont s'expliquer. La nervosité a gagné tous les étages de la maison bleue.

À écouter également dans ce journal

Lille - La braderie de Lille est à nouveau annulée... C'est ce qu'a annoncé la maire de la ville, Martine Aubry, en Conseil municipal, ce mardi 29 juin. Initialement prévue les 4 et 5 septembre, la braderie a été annulée "par précaution" face aux incertitudes liées à l'évolution de la pandémie de Covid-19.

PMA - Le 24 juin dernier, le Sénat refusait la troisième lecture du texte permettant l’ouverture de la Procréation médicalement assistée – PMA – à toutes les femmes, couples de femmes, femmes seules comme couples hétérosexuels. C’est donc ce 29 juin, au terme de près de 500 heures de débat, que le texte a finalement été adopté.

Canada - Le Canada a enregistré un record de chaleur mardi, pour le troisième jour consécutif, le mercure atteignant 49,5 degrés à Lytton, village au nord-est de Vancouver, en pleine vague de chaleur dans l'ouest du continent américain, selon un service météorologique canadien.