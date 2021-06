Euro 2021 : le Danemark créé la surprise face à la Russie

Quelle équipe ! Battu lors de ses deux premiers matchs, dévasté par le dramatique malaise cardiaque dont a été victime Christian Eriksen, son meilleur joueur, le Danemark a pourtant réussi à se qualifier pour les 8e de finale de l'Euro en balayant la Russie 4-1 lundi à Copenhague.

Les 25.000 supporters danois présents au Parken Stadium n'ont pas exulté quatre fois, mais six fois ! Sur chacun des buts de leur équipe, à l'admirable courage, mais aussi sur ceux de la Belgique, dont la victoire face à la Finlande à Saint-Pétersbourg (2-0), a dégagé la route des 8e de finale aux Danois.

Ils y affronteront le Pays de Galles samedi à Amsterdam et la folle aventure pourrait donc continuer encore un peu, jusqu'à un quart de finale qui aurait semblé totalement fantaisiste il y a dix jours, quand Eriksen s'est effondré sur la même pelouse du Parken contre la Finlande. Lundi, le Danemark a tout de même tardé à trouver la folie qui a emporté la Russie, balayée et finalement 4e et éliminée.

Doucement mais sûrement

Dès le coup d'envoi, les Danois se sont pourtant installés haut. Mais à ce positionnement, ils n'ont ajouté aucun rythme et ont donc longtemps été inoffensifs, loin de leur tonitruante première période contre la Belgique. Alors qualifiés, les Russes contrôlaient tranquillement la situation et se permettaient même quelques initiatives, à l'image du Monégasque Golovine qui ouvrait la défense adverse d'une superbe conduite de balle mais tirait sur Schmeichel (18e). Deux minutes plus tard, Dziouba frappait en pivot, puis Golovine tentait à nouveau sa chance (34e) et les locaux étaient alors en mauvaise posture.

L'affaire semblait d'autant plus compliquée pour les Danois que leur capitaine Kjaer tirait vraiment la jambe et semblait sur le point de demander à sortir. Mais il y a un peu de talent dans la sélection danoise, pas seulement dans les pieds d'Eriksen, et le jeune Mikkel Damsgaard (20 ans) est entré en scène. L'ailier de la Sampdoria Gênes a reçu un ballon à 25m des buts russes, s'est ouvert une fenêtre de tir d'un contrôle orienté du droit et a expédié une frappe flottante en pleine lucarne de Safonov, immobile et battu (1-0, 38e).

Magnifique, ce but rebattait totalement les cartes dans le très indécis groupe B. À la 60e minute, Poulsen a ensuite profité d'une horrible passe en retrait de Zobnine, une vraie passe décisive à l'adversaire, pour doubler la mise et la partie est devenue folle. Un premier but belge a donné aux Danois et à leurs fans l'illusion d'une qualification. Mais l'illusion seulement, car il a été annulé pour hors-jeu !

Dans la foulée, la Russie a réduit la marque sur un penalty de Dziouba (2-1, 70e) et le Parken a de nouveau retenu son souffle. Il a ensuite explosé, totalement libéré par deux nouveaux buts superbes de son équipe, un missile de Christensen (3-1, 79e) et un joli tir de Maehle (82e). À Saint-Pétersbourg, la Belgique a fait sa part de travail en battant la Finlande 2-0 et l'impossible était fait.

Le classement du groupe B :

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Belgique 9 3 3 0 0 7 1 6 QUALIFIEE

2. Danemark 3 3 1 0 2 5 4 1 QUALIFIE

3. Finlande 3 3 1 0 2 1 3 -2

4. Russie 3 3 1 0 2 2 7 -5 ELIMINEE