Euro 2021 - France-Portugal : découvrez les compos probables

Un faux-pas contre le Portugal pourrait coûter cher à l'équipe de France. Ce mercredi 23 juin à Budapest, les Bleus affronteront Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers pour leur dernier match en phase de poule, dans un remake de la finale de l'Euro 2016. Une défaite ou un match nul pourrait leur faire perdre la tête du groupe F. Ils devraient alors affronter une sélection majeure dès les 8es : l'Angleterre, les Pays-Bas ou la Belgique.

Pour éviter ce scénario, Didier Deschamps devrait apporter quelques modifications au 11 de départ qui avait souffert lors du match nul contre la Hongrie (1-1). Les premiers changements concernent les latéraux. En grande difficulté face aux Hongrois, Benjamin Pavard, dont la capacité à jouer avait été remise en cause après coup reçu à la tête contre l'Allemagne (victoire 1-0), devrait être remplacé par Jules Koundé, 22 ans, qui honorerait ainsi sa première sélection en match officiel en bleu, ainsi qu'une première titularisation.

Lucas Digne reprendra place sur le banc et laissera de nouveau le couloir gauche à Lucas Hernandez, mis au repos contre la Hongrie mais qui s'était montré convaincant contre la Nationalmannschaft et avait même provoqué le but français, inscrit contre son camp par le défenseur Mats Hummels.

Un retour au 4-2-3-1 pour la France

Le trio d'attaque Kylian Mbappé-Karim Benzema-Antoine Griezmann, si menaçant sur papier, n'a pour l'instant pas eu le succès escompté. L'équipe de France n'a inscrit que deux buts en deux matchs depuis le début du tournoi, et Antoine Griezmann est le seul parmi les trois à s'être illustré.

Si leur place de titulaire n'est pas remise en cause, Didier Deschamps apporterait des modifications à son schéma tactique. Lors des deux premiers matchs, Antoine Griezmann prenait place comme meneur de jeu, derrière Karim Benzema et Kylian Mbappé qui se partageaient la pointe de l'attaque. Contre le Portugal, le joueur du Paris Saint-Germain devrait être positionné sur l'aile gauche, ce qui laisserait Karim Benzema comme seul attaquant axial avec Antoine Griezmann toujours positionné en meneur de jeu.

Corentin Tolisso, milieu central de formation, serait positionné à la droite de la ligne des milieux offensifs. Un choix qui reléguerait Adrien Rabiot sur le banc de touche. Par le passé, Didier Deschamps a régulièrement positionné des milieux de terrains sur un côté dans des compositions en 4-2-3-1 pour se garantir davantage de solidité défensive. Blaise Matuidi a par exemple occupé le flanc gauche lors de la Coupe du monde 2018 et Moussa Sissoko a régulièrement pris place côté droit.

Un milieu renouvelé pour le Portugal ?

Au Portugal, la presse annonce que Fernando Santos pourrait lui aussi modifier quelque peu son équipe partante après la lourde défaite encaissé contre l'Allemagne (2-4). Le milieu de terrain du PSG Danilo Pereira pourrait sauter, selon le quotidien sportif portugais A Bola, tout comme le joueur de Manchester City Bernardo Silva et le sévillan William Carvalho.

Trois joueurs bénéficieraient de ce turn-over : le joueur de Lille Renato Sanches, le milieu du Sporting Portugal João Palhinha, et le vétéran João Moutinho. En défense, Rúben Dias, qui risque d'être suspendu pour les 8es de finale s'il reçoit un carton jaune, pourrait être remplacé par un autre pensionnaire de Ligue 1, José Fonte. Les trois hommes forts de la Seleção, Bruno Fernandes, Diogo Jota et Cristiano Ronaldo devraient évidemment être présents dès le coup d'envoi.

France - Portugal : les équipes de départ probables

France : Lloris (cap.) - Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Tolisso, Griezmann, Mbappé- Benzema



Portugal : Patricio - Semedo (ou Dalot), Pepe, Fonte, Guerreiro - Palhinha, Moutinho - Sanches, Fernandes, Jota - Ronaldo (cap.)