Seule la victoire les intéresse. Sacrés champions du monde en Russie il y a trois ans, les Bleus n'ont qu'un seul objectif pour cet Euro qu'ils débutent quatre jours après le match d'ouverture remporté 3-0 par l'Italie face à la Turquie : réussir le doublé Mondial-championnat d'Europe, comme leurs glorieux aînés de 1998 et 2000.

Entre les deux dernières nations championnes du monde, ce France-Allemagne inaugural offre d'entrée aux hommes de Deschamps un test à la hauteur de leurs ambitions. S'il ne sera sans doute pas décisif dans la course à la qualification - quatre des six 3es de poules iront aussi en 8es -, ce choc va permettre d'en savoir beaucoup plus sur le potentiel des uns et des autres, tant collectivement que défensivement et offensivement.

L'équipe de France possède-t-elle vraiment une attaque de feu avec Benzema associé à Mbappé et Griezmann ? Un milieu hors norme avec Kanté et Pogba ? Une défense imperméable avec Varane, Kimpembe, Pavard et Hernandez ? Un gardien toujours royal sur sa ligne avec Lloris ? Avant de se frotter à la Hongrie et au Portugal, premiers éléments de réponse attendus sur la pelouse de Munich.

France-Allemagne : l'avant-match en direct

19h29 - Le bus des Bleus vient d'arriver à l'Allianz Arena.



19h23 - Toujours 0-0 entre la Hongrie et le Portugal après 67 minutes de jeu.



19h19 - Le rugbyman Antoine Dupont est visiblement confiant.

19h08 - Le Danois Christian Eriksen a donné des nouvelles rassurantes depuis son lit d'hôpital.



19h01 - Genou à terre contre le racisme : "Je l'aurais fait pour montrer ma solidarité", confie Franck Leboeuf sur RTL.



18h54 - Retour sur les précédentes en matière des Bleus ces dernières années dans les grandes compétitions.



18h47 - 0-0 à la mi-temps de Hongrie-Portugal. Ronaldo et ses partenaires dominent sans trouver la faille.



18h38 - "Jouer l’Allemagne d’entrée, ça vous met tout de suite dans l’intensité", a confié Mbappé à RTL et M6.



18h30 - Toujours 0-0 entre la Hongrie et le Portugal après 30 minutes de jeu à Budapest.



18h22 - Les kops sont aux couleurs des deux nations.

18h14 - L'envoyé spécial de RTL Nicolas Georgereau, qui commentera la rencontre en compagnie de Philippe Sanfourche, est à l'Allianz Arena.

18h06 - Découvrez les compos probables. Les équipes de départ seront officiellement dévoilées aux alentours de 20h.



18h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre l'entrée des Bleus dans cet Euro, avec un énorme choc pour commencer.