Euro 2021 : Pirès voit un match entre Tolisso et Rabiot dans le 11 de départ français

publié le 09/06/2021 à 12:05

Deux matches de préparation, deux victoires sur le score de 3-0 face au Pays de Galles puis à la Bulgarie : pour Robert Pirès, "l'équipe de France est prête pour l'Euro, prête à affronter l'Allemagne", mardi 15 juin (21h) à Munich pour son entrée dans la compétition. "On n'a pas encaissé de but", souligne aussi le champion du monde 1998, qui note toutefois un "point noir", la blessure de Karim Benzema.

L'ancien ailier aujourd'hui âgé de 47 ans n'est toutefois "pas inquiet", parce qu'on "parle de l'équipe de France, on a de la qualité pour le remplacer, de la ressource à l'image d'Olivier Giroud, qui a un état d'esprit remarquable. Il est rentré, il nous a fait du bien, a apporté quelque chose de plus et surtout il a réalisé un doublé". En signant ses 45e et 46e buts en Bleu, l'attaquant de 34 ans se rapproche encore du record de Thierry Henry (51 buts)

Enfin, Robert Pirès a vu au cours de la première partie de la préparation française

"s'installer un beau match, un duel, entre Tolisso et Rabiot", qui ont des "profils différents". Le premier a pris la place du second, touché à une cheville, face à la Bulgarie après avoir débuté sur le banc contre le Pays de Galles. "J'ai hâte de voir quelle équipe Didier Deschamps va nous concocter face à l'Allemagne", conclut Pirès.