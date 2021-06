Après l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique, la France en 8es de finale ? Idéalement lancés dans leur Euro après un combat de chaque instant remporté à Munich face à l'Allemagne (1-0), les Bleus se dressent devant l'équipe supposée la plus faible de leur groupe F, la Hongrie, samedi 19 juin (15h).

Un succès sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest et le billet pour la phase à élimination directe sera dans la poche des joueurs de Didier Deschamps, avant même le troisième et dernier match face au Portugal (mercredi 23 juin, 21h). Et si l'Allemagne ne bat pas les Portugais en fin d'après-midi (18h), les Bleus seront assurés de terminer à l'une des deux premières places de ce "groupe de la mort".

Si sur le papier la 37e nation au classement Fifa ne doit pas être en mesure de contrarier la 2e, Hugo Lloris et ses partenaires doivent faire face à trois obstacles : la défiance de près de 60.000 supporters hongrois, une équipe regroupée dans son camp, la forte chaleur attendue, jusqu'à 37 degrés en ressenti.

Hongrie-France : l'avant-match en direct

4e - Faute de Varane à gauche de la surface française, bon coup franc à venir pour la Hongrie. C'est écarté par la tête du même Varane.



3e - Coman, Ben Yedder et Zouma ont pris place en tribune côté français.



2e minute - Les Hongrois vont au contact d'entrée, à gauche de la surface française.



15h00 - C'est parti entre la France et la Hongrie, ce sont les Magyars qui ont donné le coup d'envoi.



14h54 - Entrée des deux équipes sur la pelouse de la Puskas Arena. Place au hymnes, en commençant par la Marseillaise.



14h51 - Les Bleus vont évoluer avec un maillot blanc, un short bleu et des chaussettes blanches cet après-midi.



14h48 - Antoine Griezmann va vivre son 50e match d’affilée en équipe de France.



14h45 - Il y aura une pause fraîcheur au milieu de chaque période.



14h42 - Environ 5.700 supporters français sont présents dans la Puskas Arena, contre 56.000 Hongrois.

14h37 - Découvrez pourquoi la Hongrie ne limite pas le nombre de spectateurs dans le stade.



14h31 - 68% des Français pensent que les Bleus vont battre la Hongrie selon notre sondage.



14h23 - "Attention à ne pas tomber dans le piège de la facilité" : la mise en garde de Pirès aux Bleus sur RTL avant la rencontre.



14h14 - Le dernier match entre la France et la Hongrie remonte au 31 mai 2005, un amical remporté par les Bleus 2-1 à Metz avec des buts de Djibril Cissé et Florent Malouda.



14h07 - Et voici le 11 de départ hongrois :



Gulacsi - Botka, Orban, Attila Szalai - Nego, A. Nagy, Kleinheisler, Schäfer, Fiola - Sallai, Adam Szalai (cap.)



14h03 - Petite surprise dans le 11 de départ des Bleus avec la titularisation de Lucas Digne à la place de Lucas Hernandez :

Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé



14h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce deuxième match de l'équipe de France dans cet Euro.