PSG : qui sont les derniers renforts Danilo Pereira et Moise Kean

publié le 05/10/2020 à 14:18

Les supporters du Paris Saint-Germain vont découvrir deux nouveaux visages. Quelques heures après l'annonce de l'arrivée de Moise Kean dimanche 4 octobre en début de soirée, le club de la capitale a officialisé celle de Danilo Pereira, sans doute le quatrième et dernier renfort pour la saison 2020-2021 avec ceux de Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier.

Comme Florenzi, le latéral droit italien de 29 ans déjà très en vue sous ses nouvelles couleurs, Danilo et Keane débarquent en prêt, en provenance du FC Porto et d'Everton. Le premier vient renforcer le milieu de terrain. Né en Guinée-Bissau, il mesure 1,88 m et est âgé de 29 ans.

Danilo Luis Hélio Pereira, de son nom complet, compte 39 sélections avec le Portugal (2 buts). Passé par Parme, l'Aris Salonique et le Roda JC en début de carrière, il est revenu au Portugal en 2013, au Maritimo, avant de s'engager avec le FC Porto en 2015. Il y évoluait encore au poste de sentinelle samedi 3 octobre.

Danilo, profil de pur récupérateur

Son prêt payant d'une saison est assorti d'une option d'achat dont le montant est estimé à 16 millions d'euros selon plusieurs sources. Sur le papier, c'est un renfort de poids pour Thomas Tuchel au milieu de terrain, avec un profil de pur récupérateur, ce dont le coach allemand ne disposait pas à moins de faire jouer Marquinhos au milieu.

Moise Bioty Kean semble davantage destiné à jouer un rôle de joker, comme Éric Maxim Choupo-Moting ces deux dernières saisons. Le jeune buteur de 20 ans, qui s'est révélé avec la Juventus, reste sur une saison à 2 buts en 33 matches avec Everton, où sa progression s'est arrêtée depuis l'été 2019 après une saison à 6 buts en 13 matches de Serie A.

Un renfort par ligne

L'Ivoirien d'origine a fait ses débuts en sélection nationale à l'âge de 18 ans, en novembre 2018. Ce droitier de 1,83 m compte 5 sélections et 2 buts avec l'Italie. Son prêt d'une saison ne comporte pas d'option d'achat. Everton avait déboursé 27,5 millions d'euros pour se l'offrir en août 2019.

Le Français Alexandre Letellier en tant que troisième gardien, Florenzi en défense, Danilo au milieu et Kean en attaque (en plus de Mauro Icardi, déjà là la saison dernière mais dont l'option d'achat a été levée) : avec un renfort dans chaque ligne, Thomas Tuchel est désormais mieux armé. Son appel du pied a visiblement été entendu par Leonardo.